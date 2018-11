Mindennapi babafürdetés

A kisbabák esti fürdetése a nap legkedvesebb napi rutinja is lehet, amire anya bekészíti a finom illatú fürdetőt, apa pedig hazasiet a munkából, hogy ő is részt vehessen benne. De mindennap szükség van a fürdetésre, hiszen a baba nem igazán koszosodik, és biztos, hogy jó, ha a fürdető illatos?

A világ nem minden táján „divat” a napi fürdés, mosakodás. Németországban például, ha nincs különösebb oka, akkor csak egy kézi törölközős „cicamosakodást” csinálnak, így tisztálkodnak. Szerintük felesleges a bőrünk természetes PH-ját, védelmi rendszerét folyamatos szappanos fürdéssel megzavarni.

Igaz ez az újszülött kisbabákra is, hiszen ők még nem piszkolják be magukat, nem másznak a homokozóban, nem markolásszák a háziállatokat és nem lapátolják ki a virágföldet pillanatok alatt. Tisztítani való azonban rajtuk is akad bőven, de ezt nem szükséges minden este félórás fürdéssel eltávolítanunk. A popsit úgyis minden kakispelenka-csere után ajánlott megmosni és bekrémezni, a többi testrészét pedig néha elegendő egy nedves kendővel áttörölgetni.

A budapesti bőrgyógyászok ajánlása szerint a legkisebbeket elég csak minden másnap fürdetni, akkor se tartson 5 percnél tovább a mosdatás. Használjunk ilyenkor életkoruknak megfelelő akár gyógyszertári vagy egyéb, allergénektől mentes babafürdetőt. Fordítsunk különösen nagy figyelmet a kis bőrredőkben megülő szöszökre, koszokra, melyek különösen nyáron okozhatnak kipirosodást. Nyáron, a nagy melegben, mikor a picik is megizzadnak, természetesen javasolt a mindennapi fürdés akár többször is, hűsítő langyos vízzel kellemes érzetet ad az egészen kicsi babáknak is.

Télen, mikor a kinti hideg és szél, illetve a lakásban a fűtés miatt alacsonyabb páratartalmú a levegő, ami ugyanúgy szárítja az egész család bőrét, érdemes ritkítani a fürdetések számát, ha nem feltétlenül muszáj. A víz ugyanis csak tovább fokozza a bőr szárazságát, amit testápolóval, olajokkal és megfelelő ápoló fürdetőkkel tudunk ugyan csökkenteni, ha azonban úgy látjuk, hogy extrém módon kiszárad kisbabánk bőre, esetleg foltokban jelentkezik a kipirosodott szárazság, mindenképpen forduljunk gyerekorvoshoz, gyerekbőrgyógyászhoz, hogy a megfelelő krémekkel, életmóddal, diétával tudjuk elejét venni az esetleges ekcéma kialakulásának, elhatalmasodásának.

A hosszabb ideig tartó, rendszeresen napi fürdést már nagyobb korban, féléves kortól lehet bevezetni. Ilyenkor a babák már valóban tudnak koszosak, piszkosak lenni, hiszen csúsznak, másznak bárhol a padlón. Ráadásul a fürdést, a pancsikolást is nagyobb valószínűséggel élvezik, mint újszülöttkorukban. Lehet már játékokat a vízbe tenni, vízhatlan mesés könyvecskéket, amelyekkel élvezetesebbé tehetjük számukra a fürdéssel eltöltött időt, és csúszásgátlót a kád aljába a biztonságuk érdekében.