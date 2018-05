Vizsgaidőszak? Nyilvános szereplés? Csak semmi pánik!(x)

Vizsgadrukk, pánik

Hanna, 21 éves egyetemista: Elsőéves koromban történt. A mai napig emlékszem a tétel címére, amit a féléves vizsgámon húztam: „Emberábrázolás napjaink angol irodalmában.” Akár ma is le tudnék felelni belőle, hiszen ez a kedvenc témám, erről készülök megírni a szakdolgozatomat. De akkor és ott, a vizsgabizottság előtt egyetlen hang nem jött ki a torkomon. Teljesen leblokkoltam, levegőt is alig kaptam. Az arcom lángolt, a szívem kalapált, a tenyerem rémesen izzadt. Cserben hagyott a testem, és ezek után persze hogy elégtelent kaptam. Sírva támolyogtam ki a folyosóra. Az egyik vizsgáztatóm, egy középkorú tanárnő a tanszékről, azonban utánam jött. „Kislány, úgy látom, maga nagyon lámpalázas. Próbálja meg a Sedacur forte nevű gyógynövényi nyugtatót bevenni a vizsga előtti feszültség enyhítésére” – mondta szinte anyáskodón. Megfogadtam a tanácsot, és a patikában beszereztem a vény nélkül kapható gyógyszert. Segített oldani a stressz okozta feszültségemet, mert az utóvizsgámat már a legjobb eredménnyel tettem le.

Félelem a szerepléstől

Klára, 38 éves menedzser: Amikor kineveztek középvezetőnek, forgott velem a világ, annyira boldog voltam. Az előléptetés óriási megtiszteltetésként ért, és minden áron be akartam bizonyítani, hogy a vezetőség belém vetett bizalmát valóban megérdemlem. Onnantól fogva tizenkét ember munkájáért feleltem a cégnél, akiknek hamarosan továbbképzést is kellett tartanom. Egy hétig szinte éjjel-nappal dolgoztam a tananyagon, mert úgy éreztem, csakis tökéletes prezentációt adhatok ki a kezemből. Otthon a tükör előtt el is próbáltam az előadásomat, amelyet végig érdekfeszítőnek szántam, jópofa példákkal és frappáns poénokkal fűszerezve. Aztán eljött a képzés napja, és én a projektort is alig tudtam bekapcsolni, annyira stresszeltem. A felvetített anyaghoz alig egy-két szót tudtam hozzáfűzni, úgy leblokkoltam. Még szerencse, hogy a gondosan összeállított diasor megállta a helyét még annak ellenére is, hogy nekem nem sikerült úgy brillíroznom, ahogy azt eredetileg terveztem. Rájöttem, hogy szükségem lesz valamilyen feszültségoldóra, már amennyiben a jövőben nem kívánok még egyszer így leszerepelni. A Sedacur forte jó választásnak bizonyult, mivel természetes eredetű hatóanyagai nem tompítják a figyelmet és nem befolyásolják hátrányosan a szokásos nappali tevékenységet. A Sedacur forte három gyógynövény, a valeriána, a komló és a citromfű erejével oldja a feszültséget.

A nyilvánosság is lehet blokkoló erő

Károly, 49 éves felsővezető: Egy építőipari cégnél vagyok gazdasági igazgató. Az én világom a számok világa, a társadalmi szerepléseken ezért mindig csak a vezérigazgatónk vesz részt. Aztán egy szép napon jött a hír, hogy a nagyfőnök eltörte a lábát síelés közben, ezért a soron következő projekt, egy új könyvtárépület ünnepélyes átadásán én fogom képviselni a céget. Az eseményre abban a meggyőződésben érkeztem, hogy nem lesz semmi dolgom, csak szépen mosolyogni az átadási beszédet tartó polgármester oldalán. Ám a legnagyobb megdöbbenésemre egyszer csak a kezembe nyomták a mikrofont, hogy ugyan már, szóljak én is pár szót. Mivel kint volt a helyi tévé, így este a regionális hírekben visszanézhettem, hogyan sülök bele abba a pár mondatba, amit nagy nehezen sikerült kipréselnem magamból. A feleségem teljesen kiborult, látván, mennyire beégtem ország-világ előtt. Nekem is elég kellemetlen volt, mit ne mondjak. Ma már tudom, hogy a Sedacur fortéval jó eséllyel elkerülhettem volna a szégyent, hiszen ez a gyógyszer olyan gyógynövények hatóanyagait tartalmazza, amelyek oldják a stressz okozta feszültséget.