Vitaminok, amelyekre a testednek feltétlenül szüksége van

Sokáig úgy tudtuk, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás elegendő ahhoz, hogy a testünkkel ellássuk a szükséges tápanyagokkal és ezért nincs is szükségünk vitaminpótlásra. Ám mivel a magyarok étrendje általában nem olyan sokszínű, hogy általa a szervezetünkbe juttassuk a szükséges vitaminokat, nyomelemeket, a szakértők szerint vélhetően mindenkinek szüksége van pótlásra. Annál is inkább igaz ez, mivel az életmódunk is hagy némi kívánni valót maga után: sokkal többet kellene mozognunk, kevesebbet stresszelni és kiadósakat aludni.

Te vajon tudod, milyen vitaminokra van szüksége a szervezetednek az ideális működéshez? A legtöbb ember ugyan tisztában van a ténnyel, hogy léteznek olyan ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséghez, ám sokan megelégszenek azzal, ha multivitamin-készítményekkel pótolják az esetleges hiányt, arra azonban nem kíváncsiak, melyik vitamint miért kell fogyasztani. Pedig érdemes tudni, hogy az egyes tápanyagoknak miben van szerepük, hiszen a hiánytüneteket felismerve így könnyebben segíthetünk a szervezetünkön.

Szép hajat mindenki szeretne, arra azonban kevesen gondolnak, hogy akár a vitaminhiány is lehet az oka a töredezett, fénytelen, korpásodó hajnak. Ahogyan a korpásodásért, a szájszéleken megjelenő apró sebekért is a B-vitamin hiánya okolható. A B12-vitamin például azért felbecsülhetetlen, mert karbantartja a fehérje- és a szénhidrát-anyagcserénket, és a vörösvértestek képzéséhez is hozzájárul.

A D-vitamin is feltétlenül szükséges az emberi szervezet számára, hiszen annak segítségével építi a csontokba a test a kalciumot. Az E-vitamin fontos antioxidáns, hiánya lassítja a reflexeket, izomgyengeséghez vezethet, de beszédzavar is kialakulhat a következtében. A jól ismert C-vitaminról a legtöbben tudják, hogy immunerősítő, de a pótlására már nem elegen fektetnek hangsúlyt. Pedig ildomos lenne, hiszen ha hiányzik a szervezetünkből, fáradtság és rossz közérzet is jelentkezhet, de az ínyvérzés is utalhat arra, hogy a testnek C-vitaminra van szüksége.