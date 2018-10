Tabuk nélkül a változókori intimitásról

A nőknél jellemzően 45 éves kor környékén kezdődik a változókor. A petefészek hormontermelése fokozatosan leáll, így csökken az ösztrogénszint is, és megjelennek a klimaxot kísérő ismert tünetek: hőhullámok, izzadás, alvászavar, ingerlékenység, fáradtság, gyakori fejfájás és egyéb testi fájdalmak, súlygyarapodás, a nemi vágy csökkenése. Az ösztrogén hiánya a bőr és nyálkahártyák állapotát is negatívan befolyásolja, így könnyen kialakul a hüvelyszárazság. Ennek következtében az intim együttlétek fájdalmassá válnak, a hüvelyben az égő, feszítő érzés a mindennapokat is kellemetlenné teheti.

A változókori intimitásról elmondhatjuk, ahogyan nincs két egyforma nő, úgy nincs két egyforma változókor, nincs két egyforma történet sem. Léteznek azonban olyan közös pontok, amelyben egyikünk vagy másikunk magára ismer.

Ilyenek például a következők:

Sok nő csendben szenved a szexmentes vagy majdnem szexmentes kapcsolatban, amelynek okai elsősorban a nemi vágy drasztikus csökkenése vagy a hüvelyszárazság.

Számtalan nő tapasztalhatja, hogy a csiklója „összezsugorodik”, emiatt képtelen lesz a korábban megszokott módon elérni a csúcspontot.

Mivel sok nő szenved attól, hogy ebben az időszakban gyarapszik a súlya, változik a teste, emiatt nem érzi magát magabiztosnak, nehezebben lazul el, nehezebben képes átadni magát a testi örömöknek.

A testi és lelki változás miatt lényegesen több időt vesz igénybe az intim együttlétre való ráhangolódás időszaka, mint korábban, amely szintén megszokást igényel a pár részéről.

Azok a nők, akik keresik és kutatják a megoldást, és nem alkusznak meg, többnyire találnak is számukra kedvező módszereket arra, hogy újra teljes legyen a szexuális életük.

A „ha nem használod, elveszíted” elve sokaknál működik. Azaz a rendszeres együttlét sokaknak segíthet abban, hogy újra teljes legyen a szexuális életük.



Zsuzsa 56 évesen már a menopauza után járt több évvel. A hüvelyszárazság tüneteit azonban csak most kezdte el tapasztalni. „Az együttlét egyszerre pokoli lett, teljesen mindegy, mennyire kívántam a páromat, vagy mennyire voltam befogadó és testileg is kész az együttlétre. A férjem mindig is rendkívül gyengéd és óvatos volt, de most sajnos ez sem segített, és mindig néhány csepp könny és vér is kísérte az együttléteinket. A vége az lett, hogy már nem is voltunk együtt, amiért szomorúságot érezhettem volna, de inkább megkönnyebbültem. Ugyanakkor tudtam, ennek így nem lesz jó vége. Nem tudom, végül mi segített: az elhatározás, hogy változtatnom kell, vagy a hüvelyi készítmények, vagy valami más. A lényeg, hogy ma már újra önfeledten tudunk örülni egymásnak.”

Az 58 éves Ildikó több mint 14 évig rémes házasságban élt, a volt férje szinte soha nem kívánta a szexet. Ildikó szenvedett emiatt, mert nagyon szerette a férfit, úgy érezte, tartozik a gyerekeiknek is azzal, hogy küzd a házasságáért, de sosem volt boldog. „14 éven keresztül szinte nem is szexeltünk a férjemmel, amikor pedig igen, akkor is úgy éreztem, nincs benne semmi önfeledtség és játék. Amikor észrevettem a változókor tüneteit magamon, valami megváltozott bennem: hirtelen felindulásból vettem egy gésagolyót, de nem tudtam használni, mert túl szűk volt a hüvelyem. Nagyon megijedtem, és addig pörgettem magam, míg végül elegem lett a bizonytalanságból, és felkerestem a nőgyógyászomat, aki teljesen megnyugtatott. Azt javasolta, járjak intim tornára, használjak szexuális segédeszközöket, de a házasságomon már ez sem segített, így elváltunk. Szerencsére nemrég megismerkedtem valakivel, aki mellett ismét nőnek érezhetem magam, és végre van igazi szexuális életem. Vele most minden egészen fantasztikus, és remélem, sokáig az is marad.”

Szexuális életünk teljessége fontos szempont az életünkben: ha ezen a területen nincs rendben valami, az kihathat az egész életünkre. A rendszeres mozgás, az elegendő mennyiségű alvás és a kiegyensúlyozott, egészséges étkezés, a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása már rengeteget segítenek. Ha ezen a területen mindent megtettünk, foglalkozzunk a szexuális életünk teljessé tételével is.