Változókori hüvelyszárazság: felejtsd el a kellemetlen panaszokat

A hüvelyszárazságot számos különböző ok idézheti elő: hormonális változások (változókor idején, terhesség vagy szoptatás alatt), bizonyos gyógyszerek szedése – mint például fogamzásgátlók, antidepresszánsok, antibiotikumok vagy allergia-ellenes gyógyszerek –, de tartós stressz vagy egy drasztikus fogyókúra is állhat a hátterében. Mégis, a hüvelyszárazságot leggyakrabban a változókorral hozzák összefüggésbe. Minden harmadik, menopauzán átesett nő szenved a hüvelyszárazság tüneteitől, ennek ellenére mindenki csak a hőhullámokról és az alvászavarról beszél. Pedig a hüvelyszárazság és kezelése legalább ilyen komoly téma!

De mégis, mi történik a női testben?

A női nemi hormon, az ösztrogén befolyásolja a nemi és húgyúti szervek nyálkahártyájának állapotát, illetve közvetlen hatással van a hüvelyváladék termelődésére is. A menopauza során azonban csökken a szervezet ösztrogénszintje, ami a hüvelyben és a húgyutakban egyfajta „sorvadást” idéz elő: a hámréteg elvékonyodik, veszít rugalmasságából, romlik a vérellátottsága, ezáltal sérülékenyebbé válik, és fogékonyabb lesz fertőzésekre is. Az elvékonyodott és nem kellően nedves hüvelyhám miatt az együttlétek fájdalmassá válnak, az égő, feszítő érzés a mindennapokat is megnehezítheti. Sajnos, ez a változás nem fordítható vissza, így különösen oda kell figyelni a nemi és húgyúti területekre. Már azzal is rengeteget tettünk, ha elegendő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és nem tartjuk vissza a vizeletünket, hanem amikor csak tehetjük, meglátogatjuk a mellékhelyiséget. A kevés folyadék és a pangó vizelet ugyanis kedvező feltételeket teremt a kórokozók elszaporodásának. Emellett a megfelelő személyes higiénia is elengedhetetlen.

„Nehezen dolgoztam fel, hogy klimaxolok… A változókor tüneteit, a hőhullámokat például kifejezetten rosszul viseltem, az állandó izzadásról nem is beszélve, de nem emiatt fordultam az orvosomhoz, hanem a férjemmel való együttlétek során állandósuló égő, irritáló érzés miatt. Nagyon meglepődtem, amit a szakember mondott, ugyanis álmomban sem gondoltam volna, hogy a hüvelyszárazság is a klimaxszal jár. Szerencsére az én esetemben nem volt súlyos a probléma, így hüvelyi hidratáló készítmény használatát javasolta a szakember, ami megszüntette a problémámat” – mesélte Zsuzsa.

Mi a megoldás?

Ma már számtalan készítmény létezik: kúpok, krémek, síkosító készítmények, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy az együttlétek ne legyenek kellemetlenek és fájdalmasak 50 felett sem. A vizes alapú készítmények sokak kedvencei, de ezekről tudni kell, hogy bár könnyen felszívódnak, viszont akár már az aktus közben is újra használni kell őket. Az olajok szintén segítenek, és hatásuk lényegesen tovább tart, mint a vizes alapúaké. Egyetlen hátrányuk, hogy a használat során a hüvelyfalra is rátapadnak, és csak napokkal később válnak le olajos folyás formájában, ami sokak számára kellemetlen lehet. Ezt megelőzhetjük úgy, ha az aktus után a hüvely tejsavas öblítést kap.

A házi módszerekről azonban mindenkit óva intünk: sem a babaolaj, sem a vazelin, sem a zsíros testápoló nem nyújt megoldást. A legcélravezetőbb, ha kifejezetten a hüvelyszárazság kezelésére keresünk termékeket, illetve konzultálunk nőgyógyászunkkal vagy gyógyszerésszel. A nem megfelelő készítmények használata nem biztos, hogy eredményes. A kialakult hámsérülésekbe jutó olajok és zsírok pedig további fertőzésekhez vezethetnek!