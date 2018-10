Változókor: Éld meg könnyedén! – 6 természetes módszer, ami tényleg segíthet

1. Fogyasszunk több kalciumot és D-vitamint!

A hormonok változása hatással van a csontjaink állapotára, a csontsűrűségre is. A változókorban érdemes kalciumban és D-vitaminban gazdag ételeket fogyasztanunk. A kalciumot pótolhatjuk a tejtermékekből, mint a joghurt vagy a sajt, de ha nem szívesen fogyasztunk tejterméket, vagy a diétánk nem teszi lehetővé, akkor együnk gyakrabban mákot, tahinit (szezámkrém), tengeri halat, mandulát, lenmagot, diót, fodros kelt, brokkolit, karalábét, babot és zöldborsót. Kiváló D-vitamin-forrás lehet a tojás, és a gomba is.

2. Mozogjunk rendszeresen, vigyázzunk a súlyunkra!

A változókorban gyakran előfordul, hogy a testsúly egyszer csak növekedni kezd. Erre érdemes odafigyelni, mert később alig tudunk szabadulni a plusz kilóktól. Az étkezésünket ezért ebben az életkorban még körültekintőbben kell összeállítanunk. Kövessük a mediterrán népek étrendjét – sok zöldség, gyümölcs, hal és tenger gyümölcsei, olívaolaj –, fogyasszunk kevesebb szénhidrátot, tartózkodjunk az édességektől és a sok sótól, vessük be helyette inkább a zöld fűszereket. A lényeg, hogy tudatosan táplálkozzunk!

3. Van, amire inkább mondjunk nemet!

Több olyan étel és ital létezik, amelyeket egy időre felejtsünk el, vagy fogyasszunk belőlük a megszokottnál kevesebbet. A koffein és az alkohol mennyiségét csökkentsük, ugyanígy a túl cukros vagy túl fűszeres élelmiszerekre is mondjunk inkább nemet. Ezek ugyanis elősegíthetik az éjszakai hőhullámokat, nyugtalanságot, álmatlanságot idézhetnek elő, amire a legkevésbé van szükségünk.

4. Mozogjunk rendszeresen!

Egész életünkben ezt halljuk, de a változókorban kifejezetten javasolt a rendszeres mozgás. Ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a tünetek enyhítésére, és arra, hogy újra jól érezzük magunkat a bőrünkben. Nem utolsósorban, a testsúlyunkat is könnyebben kordában tarthatjuk. A rendszeres mozgás könnyebbé teheti ezt az időszakot: segít a stresszkezelésben, jobban alszunk utána, erősíti az izmokat és a csontokat, és számtalan betegséggel szemben tesz ellenállóvá a későbbiekben is. A javaslatok szerint a megszokott mozgásformák mellé érdemes olyan órákra is beiratkozni, amelyek különösen nagy örömet adnak, mint például a tánc.

5. Tanuljunk meg inni!

Ha eddig nem tanultuk meg, hogyan fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot mindennap, akkor a változókorban ez kötelező program lesz. Az ösztrogénszint csökkenése ugyanis a bőr kiszáradását, a kötőszövetek rugalmasságának csökkenését okozza, amely sok nő számára kellemetlen és zavaró. Küzdhetünk a bőrszárazság ellen méregdrága csodakrémekkel is, de a legjobb, ha naponta 8-12 pohár vízzel belülről hidratáljuk magunkat. Arról nem is beszélve, hogy a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása segít a testsúlyunk kordában tartásában is. Reggeli ébredés után és minden étkezés előtt fél órával igyunk meg egy nagy pohár vizet. A többit osszuk el tetszés szerint.

6. Keressük a változókor gyógynövényeit!

Ahogy minden női életszakasznak, úgy a változókornak is megvannak a maga gyógynövényei. Az ösztrogénszerű hatású vöröshere, vagy a szója csökkenti a kellemetlen testi tüneteket. A jamszgyökér jó hatással lehet a libidóra. Az orbáncfüvet akkor vessük be, ha hangulatjavító hatású gyógynövényre van szükségünk. A citromfű nyugtató, feszültségoldó hatású, a macskagyökér pedig álmatlanság ellen lehet hasznunkra. Bármelyik növényt is alkalmazzuk, mindig járjunk utána, milyen készítményekkel szedhetők együtt.

Egyet mindenképp jegyezzünk meg: a klimax nem betegség! A változókor az élet természetes része. Ha ezt elfogadjuk, talán könnyebben kezeljük a tüneteket is. A változókor ugyanis rengeteg tapasztalatot, bölcsességet is jelent, amit az évek során gyűjtöttünk össze. Ne érezzük, hogy a testünk cserben hagyott bennünket, inkább támogassuk, segítsünk magunkon, és igyekezzünk elfogadni ezt a természetes életszakaszt.