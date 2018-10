Ezek a változókor legzavaróbb tünetei

A változókor a nőknél egy több éven át tartó, általában a negyvenes évek vége felé kezdődő folyamat. Ilyenkor két fontos női hormon, előbb a progeszteron, majd az ösztrogén szintjének folyamatos csökkenése miatt nemcsak a menstruáció válik rendszertelenné, majd marad el végleg, hanem más, kellemetlen tünetek is megkeseríthetik a nők mindennapjait.

A legtöbb változókorba lépő nő szembesül a következő kellemetlen tünetekkel:

szabálytalanná váló menstruációs ciklus

hőhullámok

verejtékezés

alvászavarok

fejfájás

hangulati ingadozások, ingerlékenység, érzékenység

súlygyarapodás

bőrszárazság, ritkuló haj

hüvelyszárazság

A klimax tünetei tehát nagyon változatosak, előfordulhat, hogy egy-egy tünet időszakosan felerősödik, majd teljesen eltűnik.

„Bár úgy éreztem, felkészültem rá, de tévedtem. A klimax leggyakoribb, legkellemetlenebb jelei nálam is jelentkeztek, és a hőhullámokat, az alvászavarokat, a súlygyarapodást és a hirtelen rám törő izzadást rettentő rosszul viseltem, a hangulatingadozásaimmal pedig a családomat kergettem az őrületbe. Mindenképp változtatni akartam ezen a tarthatatlan helyzeten, ezért kikértem az orvosom véleményét, illetve nem sajnáltam az időt és energiát arra, hogy alaposabban utánaolvassak, valójában mi történik velem és a testemmel. Az orvosi konzultáció után beiktattam a mindennapjaimba a rendszeres testmozgást és a relaxációt, továbbá kerülöm a túl fűszeres ételeket, a koffeines és alkoholos italokat, ezek ugyanis felerősítik a hőhullámokat. Gyakorlatilag komplett életmódváltáson mentem keresztül, de megérte, mert a változókorral járó tünetek nálam valóban enyhültek” – mesélte Éva, akinél a hüvelyszárazság nem okozott problémát, barátnője, Gizella azonban ezzel is megvívta a maga harcát.

„Én nem voltam olyan lelkiismeretes és következetes, mint Évi. Nálam is jelentkeztek a változókorral járó tünetek, én is rosszul viseltem, de nem mentem el az orvosomhoz, úgy, mint a barátnőm. Nem váltottam életmódot, nem olvastam a témában egyetlen sort sem. Egészen egy bizonyos pontig… Azt vettem észre, hogy a férjemmel való együttlétek során gyakorlatilag állandósult egy égő, irritáló érzés, aminek következtében kellemetlen és fájdalmas lett a szex. Emiatt fordultam orvoshoz, aki felvilágosított, hogy a hüvelyszárazság is a változókor velejárója, ráadásul az én esetemben súlyos volt a probléma. Az orvos által előírt kezelés, végül segített a kellemetlen panaszaimon” – mondta Gizella.

Tapasztalatok szerint a változókor nehézségeinek megelőzésére, a legzavaróbb tünetek enyhítésére az egészséges életvitel a legkézenfekvőbb és legegyszerűbb módszer: kiegyensúlyozott étrend, a dohányzás kerülése, valamint a mozgásban gazdag életmód enyhíti a kellemetlenségeket!