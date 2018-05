Tápláló és finom – mi az?

A konyhasóval, más néven nátrium-kloriddal érdemes csínján bánni. Azt viszont, hogy kinek mit jelent a túl sok só, sajnos általában nem az egészségügyi határértékek szabályozzák, hanem az, hogy milyen ízkultúrába nőtt bele valaki, na meg hogy milyen ízvilág elégíti ki az igényeit. Annak ellenére, hogy a túlzott sóbevitel komoly kockázatot jelent, sokan nem veszik figyelembe, hogy a testnek valójában mire lenne szüksége.

A felnőttek szervezetében körülbelül 80-100 gramm nátrium található. A nátrium és a klór több más ásványi anyag mellett például segíti a vérnyomás szabályozását, a folyadékegyensúly és a megfelelő izom- és idegrendszeri működés fenntartását. Ha viszont a fenti értéket túllépi a bevitt mennyiség, az problémát okozhat. Ugyanis a túl sok só fogyasztásához is kötik az orvosok a magas vérnyomás kialakulását, ami az ásványi anyag hatására, a test fokozott folyadék-visszatartása miatt jelenthet veszélyt. A magas vérnyomás pedig hosszabb távon további komoly megbetegedések előszobája lehet.

Azoknak, akik úgy látják, hogy a környezetükhöz képest túl sok sót fogyasztanak, érdemes dietetikussal konzultálniuk és mihamarabb csökkenteni a bevitt nátrium mennyiségét. A feladat azonban nem olyan egyszerű, amilyennek látszik, ugyanis amíg az otthon főtt ételek esetében lehetünk tudatosak, addig a feldolgozott élelmiszerek esetében a sótartalom adott.

Azoknak, akik úgy látják, hogy a környezetükhöz képest túl sok sót fogyasztanak, érdemes dietetikussal konzultálniuk és mihamarabb csökkenteni a bevitt nátrium mennyiségét. A feladat azonban nem olyan egyszerű, amilyennek látszik, ugyanis amíg az otthon főtt ételek esetében lehetünk tudatosak, addig a feldolgozott élelmiszerek esetében a sótartalom adott.

