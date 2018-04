Szex és hüvelyszárazság: ezért menj nőgyógyászhoz

A szexuális problémák kapcsán sokaknak eszébe sem jut, hogy a gondjaiknak köze lenne a klimaxhoz. Pedig a hüvelyszárazság az egyik tipikus tünete a csökkenő ösztrogénszint okozta átalakulásnak. Ilyenkor ugyanis a hüvelyhám vérellátása csökken és a szerv veszít a rugalmasságából, ráadásul a nedvességet biztosító folyadék összetétele is megváltozik. Az együttlétek alkalmával az érintett nők fájdalomról, égő érzésről panaszkodnak és ez hosszú távon akár odáig is vezethet, hogy nem akarnak szexuális életet élni, az állapot pedig az önbizalmukat is rombolja.

A változó kor tüneteinek enyhítéséért tehetünk: az életmódbeli változások jó útra terelhetnek. A mozgás fontosságát minden életkorban érdemes komolyan venni, ám a klimax kapcsán, a hangulatingadozások átvászelésében is hatásos lehet, ha nem csak ülünk a babérjainkon, hanem teszünk magunkért. A napi, rendszeres séta jó alap, a kitartóbbaknak pedig csak a kezdet. Úszás, futás, torna, bármi jöhet attól függően, ki mit bír, na meg persze ki mit szeretne elérni. Az étkezés kapcsán az egészséges táplálkozásra érdemes hangsúlyt fektetni, a megfelelő vitamin, ásványi anyag és nyomelem utánpótlásra. Egy új hobbi vagy új fogadalom is sokat segíthet, de a barátok közelsége is építő. Akik úgy érzik, hogy a tüneteikkel már nem tudnak komfortosan együtt élni, mindenképpen forduljanak szakemberekhez, olyanokhoz, akik a megfelelő tanácsokkal látják el a változókorban járó nőket. Edit példája ezt jól mutatja.

– Nem féltem a változókortól, eleinte nem is nagyon voltak panaszaim. A menstruációm kezdett kimaradozni és mivel 47 éves voltam, arra gondoltam, nincs mit tenni, ezzel jár a klimax. Aztán a szexuális életemben történt valami, ami mellett nem tudtam elmenni: fájdalmasak lettek az együttlétek, mert nem volt nedves a hüvelyem. Ez gyakori probléma lett, ami a lelki életemre is hatással volt. Kezdtem elveszíteni az önbizalmamat és a kapcsolatomat is féltettem. Szerencsére van egy jó nőgyógyászom, akihez rákszűrés és egy fertőzés miatt mentem el, de beszéltem vele a problémámról is. Nagyon jól tettem. Elmagyarázta, mi történik a testemmel és megoldást is kínált. Azt is megtudtam, hogy a fertőzés is a hüvelyszárazság miatt alakulhatott ki. Ha bárkinek gondjai vannak változókorban az intim együttlétekkel, én csak azt mondhatom, menjen orvoshoz és ne szégyellje a tüneteket, mert nincs miért szégyenkezni – mesélte Edit, aki elmondta azt is, hogy az orvos tanácsait betartva megoldódtak a problémái és kiegyensúlyozott lett a szexuális élete.