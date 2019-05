Fáj a szex? A hüvelyszárazság nem a te hibád! Így segíthetsz rajta

A hüvelyszárazság a változókor természetes velejárója, de a dohányzás és a különböző gyógyszerek is okozhatják, valamint betegségek tünete is lehet. Így tehetsz a hüvelyszárazság ellen.

A hüvelyszárazság okai

A hüvelyszárazság az ösztrogénszint csökkenésének gyakori következménye, amit akár fiatalon is megtapasztalhatunk. A menstruációs ciklus első szakaszában, amikor kevesebb ösztrogén termelődik, életkortól függetlenül érezhetünk hüvelyszárazságot, de a dohányzás, és a nem túl sűrű szexuális élet is növelheti a hüvelyszárazság kialakulásának az esélyét.

Szülést követően, a szoptatás időszakában is jelentkezhet hüvelyszárazság, amikor a tejtermelés hatására csökken az ösztrogénszint. De ha valamilyen zavar következtében nem menstruálunk, amikor nem termelődik elegendő ösztrogén, szintén megtapasztalhatjuk a fájdalmas és kellemetlen tüneteket. Bizonyos bőrbetegségek és autoimmun betegségek – vagyis amikor a szervezet saját sejtjeit idegen sejtként kezeli – folyománya is lehet ösztrogénhiány, ami ugyancsak magában hordozza a hüvelyszárazság eshetőségét. Az autoimmun betegségek, továbbá a daganatok kezelésének gyakori következménye, hogy a petefészek nem tud elegendő ösztrogént termelni, így sugárkezelés, kemoterápia és a hormonokra ható gyógyszeres kezelések közben, után is kialakulhat hüvelyszárazság.

Egy egészséges női szervezet esetében a hüvelyszárazság jellemzően a kor előrehaladtával, a menopauza idején válhat állandóvá. Az ösztrogéntermelésért főként a petefészek felel, aminek működése a változókorban leáll, így érthető, hogy miért a menopauza időszakában alakul ki tartósan a hüvelyszárazság. A változókori hüvelyszárazság azonban ma már megszüntethető.

A hüvelyszárazság tünetei és kezelése

A hüvelyszárazság egyértelmű jele, hogy nem termelődik elegendő mennyiségű hüvelyváladék, ami fájdalmassá teheti a szexuális együttléteket. Mivel a hüvely felszíne rendkívül érzékeny, gyakori az égő, viszkető érzés, valamint a dörzsölés következtében kialakuló sérülések és vérzés. Ilyenkor a hüvely nyálkahártyája berepedezik, és váladékot termel, így nagyobb az esélye a különböző fertőzések kialakulásának, majd idővel egy állandósult gyulladt állapot is kialakulhat. Ha hüvelyszárazságra gyanakszol, fordulj a nőgyógyászodhoz, hogy a biztos diagnózissal a kezedben kereshess megoldást a problémádra. Fontos tudni, hogy a hüvelyszárazság önmagában áll fenn vagy valamely betegség tüneteként – az időben felállított pontos diagnózis az életedet is megmentheti.

Ha hüvelyszárazság a diagnózis, akkor a helyi megoldások közül a síkosítók használata tűnhet a legkézenfekvőbbnek, ami azonban csak tüneti kezelés. Az orvosod ajánlhat ösztrogénterápiát, de ha hormonmentes és hatékony megoldást szeretnél, akkor a lézeres eljárást is választhatod. A lézeres eljárás a változókori hüvelyszárazságra ad olyan megoldást, aminek köszönhetően újra élvezheted a pároddal az intim pillanatokat, és kompromisszumok nélkül élheted meg a nőiességedet.

A kezelés során a lézerrel megerősítik a hüvelyhám alatti kötőszövetet, vagyis újra rugalmassá teszik a hüvely falát, így nem kell többet a berepedezéstől, a fertőzésektől és a fájdalomtól sem tartanod. Többszöri kezelés után a gyulladt állapot megszűnik, és a szexuális együttlétek sem okoznak majd többé kellemetlen pillanatokat. A lézeres eljárás mellett szól, hogy csupán néhány percet vesz igénybe, érzéstelenítőre sincs szükség, és ami nagyon fontos: nem bombázod a tested feleslegesen hormonokkal.