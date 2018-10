Szex 50 felett? Erre minden változókorba lépő nőnek fel kell készülnie

A változókorban a nők többsége azt érezheti, hogy háború dúl körülötte, és a teste vesztésre áll. Ez valahol teljesen normális, viszont nem mindenki éli meg a klimax időszakát nehezen. Sokak számára ez egy egészen felszabadító időszak.

Szexuális szabadság

„Mindig is rettegtem attól, hogy véletlenül teherbe esek. A nővéremnek volt két nem kívánt terhessége, nem úgy alakult az élete, ahogyan szerette volna, és emiatt állandóan rettegtem, hogy velem is hasonló történik majd. Azt hiszem a változókor volt, ami elhozta nekem az igazi szexuális szabadságot. Egyfajta forradalomként éltem meg. Nem aggódtam azon, hogy teherbe esek. Sőt a gyerekeink már nem laktak otthon, így akkor és úgy estünk egymásnak amikor szerettünk volna” – osztja meg a történetét Katalin.

Sokan vannak azonban, akik a testük változását és a lehetőségeiket nem élik meg ennyire pozitívan, inkább a nehézségek jutnak eszükbe, ha a változókori szexről esik szó. Ami nem véletlen, hiszen az ösztrogénszint csökkenése számos kellemetlen következménnyel jár: nemcsak a bőrünk, hanem a hüvelyünk is szárazabbá válik, csökken a szexuális étvágy.

A segédeszközök segítenek

„Először azt vettem észre, hogy nincs kedvem az együttlétekhez. Fájdalmas volt, nem szerettem volna újra és újra átélni a kellemetlen élményt, ezért inkább begubóztam testileg-lelkileg – meséli az 53 éves Marcsi. – Végül csak elmentem a nőgyógyászomhoz, aki elmondta, hogy hüvelyszárazság ellen ma már számos különböző lehetőség közül választhatnak az érintettek, és emellett szorgalmazta a gyakori együttléteket is. Ilyen nincs, gondoltam, de nem zárkóztam el a feladat elől, és a közeli patikában be is szereztem egyet a hüvely hidratálását segítő készítmények bőséges kínálatából. Kellett ugyan néhány hónap, de visszatért a kedvem a szexhez, és újra élvezni tudtam az együttléteket” – mondja. Az együttlétek minőségén a hidratálás mellett a szexuális segédeszközök is sokat lendíthetnek, ehhez persze az kell, hogy mindkét fél nyitott legyen arra, hogy megoldják a problémákat. Fontos a rendszeres és őszinte kommunikáció, amely a párkapcsolat alapja.

Soha nem tapasztalt intimitás

A szexuális életünk megváltozása váratlan élményekkel is gazdagíthat. Ez történt Annával is, aki soha nem gondolta volna, hogy a szexuális vágy csökkenése miatt jut el újra önmagához. „Depresszióra hajlamos vagyok, ezt már észrevettem korábban is, mégsem tettem ellene. A hangulatom a menopauza során sokszor volt mélyponton, szexuális életem szinte nem is létezett. Nem szerettem volna, ha az életem teljesen összeomlik, ezért a férjem bátorításával eljutottam terápiára. Az ülések sokat segítettek, elkezdtem egyre többet foglalkozni magammal, megismertem az énidő fogalmát, és rendszeresen gyakoroltam is. A férjem szerint kinyíltam, soha nem tapasztalt őszinteséggel fordultam hozzá. Ez sokkal közelebb hozott bennünket egymáshoz, és olyan intimitás alakult ki közöttünk, amire korábban nem volt példa.”

Ismerjük meg magunkat – időben

„A szexuális életem azért jó, mert időben megtanultam, hogy önmagam boldogsága és kielégülése az én felelősségem. Azt tanácsolom, mindenki ismerje meg önmagát, és a saját testét. És ami még fontosabb: fogadjuk el, hogy a testünk változik, és fogadjuk el magát a változást is” – mondja a 45 éves Kamilla.

A test változása bennünket is arra sarkall, hogy újabb és újabb módszereket találjunk ki arra, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Testünknek olyan titkait ismerhetjük meg, amelyekkel eddig még nem találkoztunk. Legyen ez az időszak a felfedezésé, az új szokások kialakításáé, a türelemé és a megértésé, amely magával hozza a szenvedélyt és az új örömöket. A változókornak számtalan nehézsége van, nem könnyű szakasz ez egy nő életében, de természetes folyamatról van szó, természetes a változás. Sokszor mondjuk azt, hogy „ez az agyban dől el”, most sincs ez másként: ha tudatosítjuk magunkban, hogy vonzó, érett, szenvedélyes nők vagyunk, akkor így is fogjuk érezni magunkat és mások is így látnak majd bennünket.