Ég és száraz a szemed munka közben? – Ez a megoldás a problémádra

A monitor előtt végzett rendszeres munka vagy játék komolyan igénybe veszi a szervezetet, és hosszú távon fejfájást, a hát, a nyak és a váll fájdalmát okozhatja, de a vérkeringésre, az emésztésre, valamint a szem működésére is negatív hatással van. Leghamarabb talán a szem problémái tűnnek fel, hiszen már néhány óra képernyőhasználat után dörzsölgetni kezdjük a szemünk, könnyezünk, és kellemetlen, viszkető, szúró, égő fájdalom jelentkezik. Ezek a tünetek annyira tipikusak és gyakoriak, hogy az orvosok már külön nevet is adtak neki: CVS-nek, vagyis Computer Vision Syndrome-nak hívják. Ha nálad is jelentkezik ez a tünetegyüttes (a szem fáradása, fejfájás, látászavar, szemszárazság, illetve nyaki és vállfájdalom), érdemes megfontolnod a következő tanácsokat.

A monitort a tekintési irány alá 10-20 cm-rel helyezd el, így – mivel enyhén lefelé nézel – a szemhéj jobban fedi a szemet, és jobban óvja azt a kiszáradástól. Használj szemcseppet! A rendszeres könnyezés furcsa módon a száraz szem tipikus tünete, ezért ha ilyet tapasztalsz, csöppents a szemedbe néhány cseppet. Ha kontaktlencsét viselsz, akkor a szemed még inkább kitett a kiszáradásnak, ezért még gyakrabban érdemes cseppentened. Pislogj! Rendes körülmények között 5-10 másodpercenként pislogunk (percenként 6-12 alkalommal), de ha belefeledkezünk a munkába, ez akár 1-2 alkalomra is lecsökkenhet. Ennek következtében a szemfelszínt borító könnyfilm (amely fontos szerepet játszik a kórokozókkal szembeni védekezésben, és pislogás nélkül 20 másodperc alatt elpárolog) állandó megújulása elmarad, a könnypárolgást a szem pedig fokozott nedvességtermeléssel, vagyis könnyezéssel igyekszik kompenzálni. Emlékeztesd magad rá, hogy pislogj, például úgy, hogy egy kis sárga cetlit ragasztasz a monitorra „PISLOGJ!” felirattal. Talán megmosolyognak érte a kollégák, de előbb-utóbb ők is rájönnek, milyen haszna van ennek a figyelmeztetésnek! Tarts tíz perc szünetet minden órában! Ez nemcsak ajánlott, de jár is minden dolgozónak, aki monitort használ a munkavégzéshez. Állítsd be az telefonod, hogy óránként figyelmeztessen a tíz perces szünetre, és ha eljön az ideje, állj fel, mozgasd át a tagjaid, pislogj sokat, ha kell, nedvesítsd meg a szemedet szemcseppel, és végezz egy percen át szemgyakorlatokat is: felváltva tekints közeli és távoli pontokra. Ez óvja a látásodat, a szemedet, és a szem fáradtságából adódó fejfájás ellen is hasznos módszer. Igyál elegendő vizet! Ha dehidratált állapotba kerül a szervezeted, a szemed is szárazabb lesz. Naponta legalább három litert fogyassz el, ez sok bajtól megvéd! Ügyelj a szoba páratartalmára! Lehetőleg ez az érték 40-60 százalék között legyen: ha ennél alacsonyabb, hamar jelentkezik majd az kiszáradással járó égető érzés és a könnyezés a szemedben, ha viszont felette van, az kedvez többek közt az olyan kórokozók (adenovírusok) elszaporodásának is, amik a kötőhártya-gyulladást okozzák. Használj monitorhoz való védőszemüveget, antireflexréteggel bevont szemüveglencsét. Ezek sokat kiszűrnek azokból a fényhatásokból, amik hunyorgást váltanak ki. A hunyorítással az a gond, hogy ritkábban pislogunk miatta, és ezért kiszárad a szem felülete.