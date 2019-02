7 utálatos élethelyzet, amit csak a szemüvegesek érthetnek meg

Tény, hogy hunyorgás helyett jobb a szemüveg, vagy a kontaktlencse, de ez nem változtat azon a tényen, hogy sokszor a legszívesebben örökre betennénk a fiók mélyére.

Sminkelésnél

Akár gyakorlott sminkelő vagy, akár kezdő, arra már az első szemfestés után rájössz: az a smink, ami szemüveg nélkül jól mutat, az a szemüveget felvéve szinte láthatatlanná válik. A szemüvegeseknek jellemzően erősebben kell sminkelni, és máshová kell helyezni a hangsúlyt, mint egy átlagos szemsminknél.

Sport közben

Mindegy, hogy futsz, jógázol, vagy edzőterembe jársz, a szemüveget biztosan nem viheted magaddal, mert ha rajtad van, csak akadályoz a mozgásban. Ráadásul nemcsak attól kell tartanod, hogy eltörik, hanem attól is, hogy a szemedben kárt tesz.

Esőben

Akár szereted az esőt, akár nem, esős időben szemüveget viselni az egyik legutálatosabb dolog. Hiába az esernyő, ha a zivatar egy minimális széllel is társul, máris veheted le, és törölgetheted a szemüvegedet.

Meleg/hideg időben

Nyáron, nagy melegben, amikor magasabb a testhőmérsékletünk és izzadunk, se perc alatt bepárásodhat a szemüvegünk. Ugyanez történik akkor is, amikor télen a kinti hidegből a meleg szobába, irodába, vagy egy boltba belépünk. Ilyenkor szó szerint az orrunkig nem látunk.

Nyaraláson

Amikor nyaralni megyünk, szeretnénk kikapcsolódni. Ha te is viselsz szemüveget, biztos, hogy veled is előfordult már, hogy ráültél, elhagytad, megkarcolódott. Ez akkor is épp elég probléma, ha otthon történik – hiszen a szemüveg pótlása igen költséges -, de egy nyaralást tönkre is tehet.

Játszótéren

Ismerős a helyzet, amikor szeretnél önfeledten játszani, fogócskázni, bújócskázni a gyerekeddel, de nem tudod magad teljesen elengedni, mert a szemüvegedre is figyelned kell? Szemüvegesként sokkal körültekintőbbnek kell lenned, és a gyerekednek is, ami néha megölheti a hangulatot.

Uszodában, pezsgőfürdőben

Akár közelre, akár távolra nem látsz jól, az uszodában, víziparkokban és a jakuzziban nincs létjogosultsága a szemüvegnek. Vizes lesz, leesik, bepárásodik, egyszóval: nyűg. Ha meguntad, hogy szinte minden mozdulatodban akadályoz a szemüveg, vess véget a körülményes hétköznapoknak: a legmodernebb VISUMAX lézeres szemműtéttel akár néhány másodperc alatt újra éles lehet a látásod!