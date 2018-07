Szánj egy percet magadra hétköznap is! 3+1 tipp édesanyáknak! (x)

1.Tipp – Mondj igent magadnak!

Neked is jár a kikapcsolódás, a magadra szánt idő. Három lépés távolságból nézve az elvégezendő feladataid listáját, biztosan találsz benne olyan pontokat, amiket át tudnál adni a család egy-másik tagjának annak érdekében, hogy felszabadíts egy kis időt magadnak. Ezzel kiegyensúlyozottabbá válhatsz, ami önmagadra nézve és az egész családra is pozitív hatással lesz majd. Vond be bátran a férjedet, gyerekeidet a háztartás feladataiba!

2. Tipp – Egyszerűsíts!

Az egyszerűséget gyakran kifelejtjük a fő szempontjaink közül, mikor fejünk fölé tornyosulnak a feladatok. Hajlamosak vagyunk néha túlgondolni, túlbonyolítani az elintéznivalókat. Gondold végig, hogy egy-egy teendőt hogyan tudnál megoldani egyszerűbben annak érdekében, hogy több időd maradhasson a családra és önmagadra!

3. Tipp – Egyetlen kérdés, amitől elszállhat a stressz

Van az a pillanat, mikor tehetetlenül nézzük saját magunkat, ahogy épp kiakadunk a sok kötelezettség és bonyodalom miatt. Ilyenkor segíthet, ha csak megállsz egy pillanatra, kimész levegőzni, és felteszed magunknak a kérdést: „Tényleg megéri ezen ennyire stresszelni?” Minden feladatnak van megoldása, így a stressz kezelésének is.

+1. Tipp – Így lehetsz energikusabb!

Ha sokszor érzed úgy, hogy semmire nincs energiád, kedved, érdemes beiktatnod egy könnyed tisztítókúrát, hiszen a lerakódott salakanyagok kipucolásával életkedvedet is visszanyerheted! Az étkezésed, testmozgásod átgondolása mellett a Schüssler-sók lehetnek a segítségedre ebben. A tisztítókúra kiegészítésére a Nr. 6. Kalium sulfuricum, a Nr. 10 Natrium sulfuricum és a Nr. 8 Natrium chloratum sók segítenek. A használatuk nagyon egyszerű: mindhárom sóból 3×1 tablettát oldj fel másfél liter buborékmentes vízben, és kortyolgasd el a nap végéig. A sókat három hónapos kúraként ajánljuk! Már csak annyi van hátra, hogy élvezd szervezeted tisztulását!



