Így árt a számítógépes munka a szemnek – ismerd fel a figyelmeztető jeleket!

A különféle kijelzők nézegetése miatt minden harmadik embernél megjelenik valamilyen szemprobléma a szakértők szerint. Általános civilizációs ártalomról van tehát szó, amely hosszú távon súlyosabb egészségügyi gondokhoz vezethet. Ha időben felismered a jeleket, nagyon könnyen tehetsz ellene!

A képernyőnézésből adódó szemproblémákat alapvetően az okozza, hogy órákon át szinte teljes mozdulatlanságba dermedve ülünk a gép előtt, a szemünk pedig koncentrál erőlködik, hogy a kijelzőn látható betűk pixeles, elmosódott széleit is élesen lássa. Eközben „elfelejt” pislogni – nagyjából a normálishoz képest fele-harmada ilyenkor a pislogás mennyisége percenként, ez pedig nagyon gyorsan vezet a szem kiszáradásához –, és mivel állandóan azonos távolságra fókuszál, a szemmozgató izmok is elfáradnak, szinte begörcsölnek. Mindez együtt könnyezéshez, égető, szúró fájdalomhoz és szemviszketéshez vezet, amikkel párhuzamosan hasogató fejfájás is jelentkezik. Ezt csak fokozhatja az, ha nem megfelelő fényviszonyok mellett, rossz beállításokkal, természetellenes üléspozícióban használjuk a gépet. Ha kontaktlencsét használunk, a tünetek még hamarabb megjelennek, és az is ráerősít a jelenségre, ha a helyiség levegőjének páratartalma túl alacsony vagy túl magas (40 százalék alatti vagy 60 százalék feletti), vagy ha kevés vizet fogyasztunk napközben, esetleg légkondicionáló mellett, huzatban ülünk.

Maga a mozdulatlanság keringési problémákat okoz hosszú távon – ausztrál kutatók a Sydney-i Egyetem Látáskutatási Központjában például kimutatták, hogy a monitorhasználatot igénylő mozgásszegény ülőmunkák a szem ideghártyáját ellátó apró erek, a retinális arteriolák kimutatható beszűküléséhez vezetnek, ez pedig látásromlást idézhet elő. Ez persze nemcsak a felnőttekre igaz, akik a megélhetésük miatt dolgoznak képernyők előtt, hanem azokra a gyerekekre is – sőt, rájuk fokozottabb mértékben! –, akik a friss levegőn helyett a szobában ücsörögnek számítógépes játékokat játszva, vagy a tévét nézik órákon át.

A másik, monitornézés miatt leghamarabb megjelenő tünet a szemszárazság. Eleinte ez könnyezést, szúró/égő érzést okoz, ami rövid távon könnyen kezelhető például úgy, ha emlékeztetjük magunkat a gyakori pislogásra, és óránként tíz perc szünetet tartunk a számítógépes munkákban, vagy rendszeresen szemcseppet használunk. Ha ezt nem tesszük meg, a kiszáradás miatt hosszú távon a szem komolyabb bajokat is elszenvedhet: a legvalószínűbb, hogy a dörzsölgetés miatt valamilyen kórokozót juttatunk a szemünkbe, amelyet a kevés pislogás következtében elvékonyodott és felszakadozott könnyfilm nem tud „semlegesíteni”.