Minden nap végén vizeletcseppes a fehérneműd? Ez az oka

Az inkontinenciára a legtöbbször mint időskori betegségre gondolunk, azonban a fiatalabb korosztályt is érinti. A hólyaggyengeség rendkívül gyakori jelenség, jóformán népbetegség.

Ezt jelenti, ha vizeletcseppes a fehérneműd

Ha a nap végén gyakran látsz vizeletcseppeket a fehérneműdön, esélyes, hogy stressz inkontinenciád van. A stressz jelen esetben nem azt jelenti, hogy szó szerint a stresszes helyzetek okozzák a vizeletvesztést: hasűri présre, vagyis jellemzően tüsszentés, köhögés, nevetés vagy egy nehezebb szatyor megemelése akaratlan vizeletürítést okozhat. Sőt a stressz inkontinencia, más néven a terheléses inkontinencia kellemetlen tünete akkor is jelentkezhet, ha a lift helyett épp a lépcsőt használod. Jellemzően szülés, műtét után vagy a változókor kezdetén tapasztalhatod először a vizeletcseppeket, és lehet, azt gondolod, rajtad kívül más ezzel nem küzd, valójában rengeteg 30 év fölötti nőt érint.

Ha a hólyagunk és a záróizmaink egészségesek, akkor átlagban naponta 4-8 alkalommal ürítjük a húgyhólyagunkat – akkor, amikor mi szeretnénk. A gátizmaink felelősek a húgyhólyag zárásáért, és tartják a húgyutak szerveit, többek között ezért is olyan fontos, hogy az intim izmaink jól működjenek. Ha vizeletszivárgást tapasztalunk, az az izmok renyheségéről árulkodhat, aminek számos oka lehet: a genetikától kezdve a gátizmokat terhelő túlsúlyon át a szülésig és a különböző nőgyógyászati műtétekig sok minden állhat a háttérben.

De a záróizmok gyengeségét okozhatja még idegrendszeri károsodás, fertőzés és székrekedés is, vagyis az inkontinenciának számos kiváltó tényezője lehet. A menopauza idején és bizonyos testi traumák után – mint amilyen a szülés – a gátizomzat meggyengülhet, ami után nem képes maradéktalanul ellátni a zárófunkcióját. Sőt, ha nehéz hüvelyi szülésen vagy túl, és előreesett a méhed, az a húgyhólyag helyzetét is megváltoztatja, aminek következtében szintén felléphet stressz inkontinencia. Ilyenkor szégyenkezés helyett vedd kezedbe az irányítást, mivel a stressz inkontinencia eredményesen kezelhető és gyógyítható.

A stressz inkontinencia kezelése

A stressz inkontinenciát nagyobb eséllyel előzheted meg gátizomtornával, de a kezdeti tünetek is könnyebben visszafordíthatók, ha naponta végzel Kegel-gyakorlatokat. Egy amerikai orvos, dr. Arnold Kegel alkotta meg az intim izmok megerősítésére szolgáló tornát, ami nemcsak a stressz inkontinencián segíthet, hanem a szexuális életeden is.

Ha azonban már egy egyszerűbb helyzetváltoztató mozgásnál is tapasztalsz vizeletvesztést, vagy a kisebb fokú hasprés hatására nagyobb mennyiségű vizelet távozik, kérd szakember segítségét, mert ez esetben is megszüntetheted a kellemetlen tüneteket. Ilyenkor az intimlézeres eljárás segíthet, aminek során a szakemberek néhány egymást követő alkalommal 20-30 perces kezelésekkel orvosolják az akaratlan vizeletvesztést. A stressz inkontinencia szakszerű orvosi segítséggel megszüntethető, így javíthatod az életminőségedet, és az önbizalmadat is visszaszerezheted.