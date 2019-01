És akkor rájöttem, hogy a punciszőröm kiment a divatból

Aztán a kilencvenes években már el tudtam képzelni, és elég szívesen megszabadultam volna tőle. Arra nem emlékszem, hogy elkezdett nőni, csak arra, hogy egyszer csak ott volt, és fogalmam sem volt, hogy akkor most mit csináljak vele. Szerencsére a tornaórán már nem volt kötelező a pár évvel azelőttig csomó kislányt kínzó, testhez tapadó tornadressz…Szóval csak nőtt a punciszőröm, és egészen addig, amíg nem pasiztam be, nem volt kínzó kérdés a szőrtelenítés. Emlékszem, egyszer a buszon a nagyobb lányok arról beszélgettek 45 percig – felszállástól leszállásig –, hogy a hónalj szőrtelenítése u n d o r í t ó – e, vagy sem. Igen, jól írtam, nem az volt a kérdés, hogy a szőrös hónalj undorító-e.

Azért Magyarországon a kilencvenesek évek elején még a “hanyatló nyugat ópiuma” volt a borotvált hónalj és punci.

Persze cikinek éreztem már a létezését is a kis kamaszok minden kínjával, hogy minek nőtt oda, meg milyen a színe, és tök felesleges az egész. Aztán jött a borzalom, a szőrtelenítés kérdése, bár akkor még csak bikinivonalban gondolkodtam, azt se tudtam, mi az a brazil gyanta. Naná, hogy amikor lett pasim – igazi, olyan, akivel kézen fogva sétáltam az utcán, nem csak képzeletben –, rájöttem, hogy itt bizony a bikinivonalnak szőrtelennek kell lenni. Annyi azért eljutott hozzám, hogy a bugyiból kilógó szőr gáz.

Jött a borotva, mert fájdalmas módszer szóba sem jöhetett. Hát, aki borotválja a bikinivonalát vagy a környéket, az tudja, hogy tök jó, hogy nem fáj, de cserébe nagyon rosszul tud kinézni pár (rengeteg) begyulladt piros kis szőrtüsző, meg kinő, gyorsan, az meg viszket. Na, vakarni se lehet csak úgy a bikinivonalat. Ment a púderezés, kenegetés, minden hülyeség, hogy ne kelljen letenni a beretvát. Meg az időzítés, hogy szexre pont tökéletes legyen. Értsd: sima. Mondjuk ez a szexre időzítési módszer nem volt túl sikeres, szóval rávettem magam, hogy jó, jöjjön a felnőtt nők módszere, legyantáztatom, ha belehalok is, mi bajom lehet, más is kibírta. Nem mentem gyantáztatni utána még 20 évig.

A nyugdíj előtt álló Jutka néni kozmetikájában feküdtem az ágyon, a súlyos gyantájával meg a spatulával rettenetes pusztítást végzett a bőrömön – leforrázta, kitépte, rohadtul fájt utána egy hétig –, és még pénzt is adtam érte. Mondtam, hogy ezt soha többet, de tényleg soha többet. És hát megpofoztam volna Jutka nénit szívesen, de anyám odajárt hozzá, mégis hogy…

Szóval kitaláltam, hogy akkor a gyanta nem nekem való, nem jöttem rá, hogy Jutka néni volt a gyantasarlatán. Maradt a borotva, aztán lett egy epilátorom is, én hülye, azzal is tettem próbát, de az még nem az a “külön fejrész van a bikinivonalra” cucc volt. Na, olyat nem próbáltam. Meg a szőrtelenítőkrémek csodálatos világa…Nem fáj, az biztos, de kinő hamar, és ha az ember lánya nem ügyes,és a felkent krémmel a punciján nézi a kedvenc sorozatát, aztán elfeledkezik az időről….az is tud fájni.

Mindeközben már nem tinédzserből egyetemista lettem korrekt, háromszög alakú punciszőrrel, és a formát tartottam még vagy 10 évig, amikor az egyik barátnőm beszólt, hogy egyébként észrevettem-e, hogy már kiment a divatból a fanszőröm. Mondom, mi van?! És kutatómunkám – ez most mindegy is, hogy mi volt – eredménye az lett, hogy tényleg

kiment a divatból a punciszőröm.

A kutatás eredménye az lett, hogy legyen csupasz, de tök csupasz, sehol egy csík, sehol semmi. Így legalább szőrtelenítés közben – bármelyik módszert is választod – nem kell figyelni, hogy jaj, szimmetrikus legyen, meg csinos, meg minden. Hát, nem. Mondjuk csupasz puncival pisilni teljes szőrtelenítés után, meg még ameddig teljesen puszta ott a bőröd, nem olyan jó, mert “félrevisz”. Olyan emberesen le tudod a combodat pisilni, és én kérek elnézést!

Most 37 vagyok, és nagyjából két éve vettem rá magam újra az intimgyantára. Szerencsére ma már létezik cukorgyanta, és nem Jutka nénihez megyek, hanem teljesen másvalakihez. Bevallom, azért nem mindig tudom magam rávenni, pedig, ha az ember kedves lánya időben elmegy, és nem hagyja, hogy dzsungel legyen – igen, leírtam azt a szót, hogy dzsungel –, akkor tényleg nem vészes az egész, és maximum 10 perc. Most már visszaszereztem egy kis szőrcsíkot, vagyis brazilban nyomom. És a gyanta mellett van egy nagyon erős érvem, most megpróbálom tök szépen leírni: az orális szex élményét tudja fokozni. Tényleg próbáljátok ki, ha még nem…!