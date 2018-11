Pislogás, sírás és úszkáló foltocskák – Három különös tény a szemről

Gondoltál már arra, vajon mi is a könny? Vagy arra, hogy mik azok az úszkáló foltocskák a szemed előtt, ha a napba vagy az égre nézel? Egyáltalán miért sírunk és miért pislogunk? Íme a válaszok.

Más a könnyed, ha sírsz

A sírás – mint a felfokozott érzelmek egyik velejárója – az emberen kívül semmilyen más élőlénynél nem figyelhető meg. Már önmagában ez is nagyon érdekes és elgondolkodtató tény – el is töprengtek a tudósok azon, hogy vajon mi is a „haszna” ezeknek a könnyeknek. Azt már régóta tudták, hogy a reflexkönnyezés, ami akkor következik be, ha valami a szemedbe kerül, az idegen test eltávolítását segíti elő. De az érzelmi könnyekre még mindig nem találtak kielégítő magyarázatot, pedig sokat kutatták. Az egyetlen kézzel fogható eredmény, amire jutottak, az, hogy az érzelmekből fakadó sírás könnycseppjeinek más a kémiai összetétele, mint a reflexkönnyeké. Az előbbiek ugyanis sokkal több fehérjét, mangánt, kalciumot és káliumot, valamint szerotonint, vagyis „jóhangulat”-hormont tartalmaznak. De más érdekesség is akad itt: a nők – akik nem mellesleg egy év alatt majdnem négyszer annyiszor sírják el magukat, mint a pasik – könnyében gyakran prolaktint is található, ami nem más, mint tejtermelésért felelős hormont.

Úszkáló foltok

Bámultál már egy mezőn a hátadon fekve felhőket vagy a tiszta, kék eget? Akkor biztosan megláttad azokat a fura, áttetsző kis foltokat, hernyószerű izéket, amik jönnek-mennek a szemed előtt. Pont olyan, mintha a szemeden, a saját könnyedben úszkálnának ide-oda, és követik a szemed mozgását. Ha megállítod a szemed, akkor elkezdenek lefelé „csúszni”. Először is megnyugtatunk: a legtöbb esetben a foltok nem veszélyesek a látásra, mert ezek legtöbbször csak árnyékok, amik a látóhártyára vetülnek. Ha ugyanis a szem kicsit kiszárad, a könnyfilm felszakad, és úszkáló darabok alakulnak ki belőle. Ezen apró porszemcsék és váladékdarabok utaznak, amik erős fényben, nyitott szemnél árnyékot vetnek a látóhártyára. A pislogással csökken a számuk, műkönny cseppentésére pedig el is tűnhetnek. Amennyiben ez okozza az úszkáló foltokat, úgy ártalmatlan dologról van szó. Ha viszont fekete foltokat látsz, amik alulról felfelé áramlanak, akkor fordulj szemorvoshoz, mert lehet, hogy üvegtesti vérzés alakult ki, és ez már komoly probléma.

Néha elfelejtünk pislogni

Azt hihetnénk, hogy a pislogás teljesen reflexszerű dolog, ami magától is megy. Pedig néha előfordul, hogy elfelejtünk pislogni – főleg akkor, ha nagyon odafigyelünk valamire. A szem ilyenkor is igényelné a pislogást – felnőtt embernél percenként nagyjából 20-szor –, mert ez tartja nedvesen és a külvilág kórokozói és idegen anyagai elől védve a szaruhártyát. Ha viszont elkezdesz számítógépezni vagy okostelefonozni, a pislogás mennyisége a harmadára esik vissza, és kiszárad a szem felülete. Ettől van az az égető, szúró érzés, amit akkor tapasztalsz, ha megállás nélkül órákig netezel, csetelsz, dolgozol vagy játszol a telefonodon, a laptopodon. Ezért ha gép elé ülsz, figyelj a szemedre, és pislogj tudatosan, vagy legalább legyen a közeledben szemcsepp, amivel időről időre megnedvesítheted a szemed. Még egy érdekes dolog: tudtad, hogy a csecsemők szinte alig pislognak? Jó, ha egy perc alatt kétszer behunyják egy pillanatra a szemüket. Ez náluk normális, de egy felnőttnél cseppet sem az! Akinek ennyire merev a tekintete, az valószínűleg hazudik – ugyanis, ha épp füllentünk, a szemünk kimerevedik, és elfelejt pislogni – ez ösztönös, és nagyon nehezen uralható testbeszéd, amivel a profi hazudozókat is le lehet buktatni.