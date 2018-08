Otthoni hajápolási praktikák nem csak hosszú hajúaknak

Az erős, fényes, szép haj minden nő álma. Ezt azonban nemcsak praktikákkal, hajápolókkal érjük el, hanem a megfelelő táplálkozásra is figyelnünk kell. A szervezetünknek az egészséges hajhoz szüksége van a vitaminokra és ásványi anyagokra: az A-vitamin a hajnövekedés kapcsán fontos, ezért ha hosszabb hajra vágysz, fogyassz tengeri halakat, gyümölcsöket és tejtermékeket. Az E-vitamin antioxidánsként játszik fontos szerepet a hajápolásban is. A B-vitamin táplálja, megújítja a hajat, a pótlásához fogyassz hüvelyeseket és húsokat. Az omega-3 zsírsavakra is szükséged lehet a szép hajkoronához. Mivel nem egyszerű feladat még körültekintő táplálkozással sem a szervezet számára megadni a szükséges tápanyagokat, azoknak, akik biztosra szeretnének menni, érdemes speciális készítményekkel kiegészíteni a táplálkozást.

Ahhoz, hogy egészséges legyen a hajad, van valami, amit feltétlenül meg kell tenned. Sokan már a gondolatától is rettegnek, hogy veszítsenek a haj hosszúságából, ám nincs más megoldás, a töredezett, roncsolódott hajvégektől bizony meg kell szabadulni. Erre azért is szükség van, mert ha eltávolítjuk a hajvéget, gyorsabban növeszthetünk helyette egészséges hajat. A megfelelő hajápoláshoz tudni kell néhány fontos szabályt is: strandolás előtt és után érdemes lezuhanyozni és csapvízzel átmosni a hajat, így ugyanis kevesebb klór vagy tengeri só kerül a hajszálakba. Hajmosás után nem szabad feltekerni a hajat még törölközőben sem, mert töredezetté válhat. A hajszárítót pedig csak ritkán, indokolt esetben érdemes használni, mert a forró levegő roncsolhatja a hajat.

A házi praktikák közül a ricinusolajat érdemes kipróbálni, sokan esküsznek dúsító, regeneráló hatására. A szakértők ezt ugyan nem erősítették meg, de egy próbát megérhet. Vannak, akik a samponhoz tesznek alkalmanként egy kiskanál szódabikarbónát, ettől fényes és sima hajat remélnek. Nagyanyáink az esővízre esküdtek, azzal mostak hajat. A szűz kókuszolaj sokak szerint regenerálja a hajat, ezt a Princeton Egyetemen kiadott tanulmány is bizonyítja: a szűz kókuszolaj képes behatolni a haj gyökeréig, és javítja a károsodásokat.