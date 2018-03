Okosvény- te tudod mi az? (x)

Tisztázzuk, hogy nem a konkrét vény lett okosabb, hanem egy olyan applikáció készült hozzá, ami igazán okosabbá teszi a vényünket.



Időt spórol neked!

Ugye milyen idegtépő dolog, hogy az ember elindul a patikába, kivárja a sort, majd közlik vele, hogy sajnos éppen nincs készleten? Ilyenkor elsétálunk a következő gyógyszertárig, ahol lehet szintén elfogyott, hazamegyünk, majd másnap újra próbálkozunk. A gyógyszerészek nem mindig tudják megmondani mikorra kapnak új szállítmányt, így akár több felesleges kört is tehetünk, mire végre hozzájutunk a gyógyszerünkhöz.

Ennek vége!

Mostantól elég, ha van egy mobiltelefonunk, amire letöltjük az Alma Okosvény appot, és bárhonnan, bármikor előjegyeztethetjük az orvos által felírt gyógyszerünket. Szóval elég, ha akkor indulunk el a patikába, ha már átvehető a választott termék. És azt honnan tudhatjuk, hogy átvehető-e? Az app értesítést küld, ha mehetünk érte.

Azért hozzájutni, csak személyesen lehet!

A biztonságos gyógyszerfogyasztás miatt, az applikáció nem bonyolít pénzforgalmat – kizárólag készletinformációt ad-, így senki ne akarjon vele fizetni! A vényköteles gyógyszerért be kell mennünk, és a vény ellenében személyesen vehetjük át és fizethetjük ki. Így van lehetőségünk arra, hogy a gyógyszerésztől tanácsot kérjünk, vagy feltegyünk neki azokat a kérdéseket, amelyekre kíváncsiak vagyunk a gyógyszerek használatáról. *

A készletinformáció és az előjegyzés mellett arra is lehetőségünk van, hogy az akciós vitaminokat, gyógyhatású készítményeket is előjegyezzük, így amikor átvesszük a vényköteles gyógyszereket, már az előre elkészített többi terméket is átvehetjük.

*Az Alma Okosvény applikációs előjegyzési rendszer készletinformációt ad, használata nem minősül sem gyógyszerrendelésnek sem gyógyszerigénylésnek, az orvosi vény elfogadása és a gyógyszer kiadása minden esetben gyógyszertárban, gyógyszerész felelőssége mellett történik a szakmai szabályok betartásával.