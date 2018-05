Nyerd vissza az önbecsülésed! (X)

Ismerd meg a lézeres intimkezelés nyújtotta lehetőségeket!

Ezek nem csak időskori problémák. Nagyon sok fiatal anyuka mindennapjait, szexuális életét megnehezítik. Sajnos az önbecsülés is komolyan sérülhet.

Szülés után megtörténhet, hogy a hüvely veszít a rugalmasságából, akár ki is tágulhat. A vizeletcsepegés és a hüvelyszárazság problémája is sok anyát érint. A lézeres intimkezelés a rengeteg elégedett páciensnek köszönhetően ma már egyre kevésbé tabutéma.

Nyerd vissza az önbecsülésed!

A Bársony Orvos-Esztétika CO2RE INTIMA lézeres kezelésével egyszerre több probléma kezelhető eredményesen: az inkontinencia, a stresszinkontinencia, a tág hüvely problémája vagy a hüvelyszárazság, amely sokszor fájdalmas szexuális együttlétet okoz. „Fontos kiemelni, hogy a kezelés során egyszerre kezeljük az összes problémát, nem szükséges külön-külön kezelés az egyes panaszokra” – mondja Bodnár Éva, a klinika igazgatója.

Mindössze 20 perc!

A legfeljebb 20 perces eljárás fájdalommentes. A kezelés alatt tapasztalt érzés leginkább a hüvelyi ultrahanghoz hasonló. Az eljárás lényege, hogy a lézersugár termikus hatása stimulálja a hüvelyfalban lévő kollagén újrarendeződését. A kollagéntermelés fokozása segít megerősíteni a hólyagalap és a hüvelycsatorna szöveteit, segít a hüvelyhám szerkezetének visszaállításában. A kezelés eredményeképpen vastagodik és rugalmasabbá válik a hüvelyfal, javul a vérellátása.

A CO2RE INTIMA készülék egyedülálló, mert egyedül ennek a készüléknek a feje képes 360 fokban elfordulni, ezért a területet rendkívül alaposan, pontosan és biztonságosan kezeli.

Ha te rendben vagy, minden rendben!

A kezelés után folytathatod a mindennapjaidat, nem kell gyógyulási idővel sem számolnod. Jobban fogod érezni magad, elégedettebb leszel a szexuális életeddel is. Az esetek több mint 90%-ában a páciensek teljesen tünetmentesek lesznek. Ne felejtsd, ha te testileg és lelkileg is rendben vagy, akkor lesz gyermeked és párod is boldog.

A Bársony Orvos-Esztétikába a legtöbb páciens a sok pozitív visszajelzésnek köszönhetően már személyes ajánlás útján jön. Fordulj te is bizalommal a Bársony Orvos-Esztétika nőgyógyász szakorvosához!

