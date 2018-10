Nehézségek változókorban: a klimax testi és lelki tünetei

A változókor 40-45 éves korunk között kezdődik, és akár 10-15 évig is eltarthat. Először csak azt vesszük észre, hogy a ciklusunk rendszertelenné válik, meglepődve tapasztaljuk, hogy az addig percre pontosan érkező menstruáció napokat, de akár heteket is késik, vagy éppen gyakrabban jelentkezik. A csökkenő ösztrogénszint komoly hatással lehet arra is, éppen hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Sokaknál már ilyenkor megjelennek a változókor tipikus tünetei: a hőhullámok, az éjszakai izzadás, fejfájás, egyéb testi fájdalmak, hízás.

E mellé érkezhetnek a lelki tünetek is, amelyek komolyan megterhelik a nőket, bármennyire is szeretnék ebben az életkorban már elég erősnek gondolni magukat. Megtörheti őket, ha látják, még mindig nem ők irányítanak, hanem sokszor a hormonok. Ezek a felelősek a hangulatingadozásért, ingerlékenységért, fáradtságért, szorongásért, de akár a depresszióért is. A stresszes életmód kifejezetten nehezíti ezt a szakaszt, ezért nagyon fontos, hogy legyen stresszkezelési taktikánk: tegyünk hosszú sétákat, mozogjunk rendszeresen, meditáljunk, jógázzunk, járjunk masszázsra.

Nemcsak újra kell definiálni a nőiességünket, hanem újra értelmet kell találni az életünknek

Vannak, akiket komolyabban érint a menopauza utáni szakasz, ami 48-52 éves korunk körül következik be. Ezzel a kifejezéssel az utolsó menstruációt jelöljük, amit egy éven belül nem követ másik. Az ezt követő időszakban a testi tünetek hasonlóak lehetnek, vagy erősödhetnek, mint korábban. A lelki egyensúlyt azonban még inkább megboríthatja, hogy a kor előrehaladtával a nők életében komoly változások következnek be. Sokan ebben az időszakban élik meg a párkapcsolat komoly válságát, a válást, a gyerekek kirepülését a családi fészekből, a munkahelyen a fiatalok veszik át a stafétát. A feladat összetett: nemcsak újra kell definiálni a nőiességünket, hanem új értelmet kell találni az életünknek.

Tüneteinkkel érdemes felkeresni a háziorvosunk és a nőgyógyászunk mellett egy pszichológust is, hogy pontosan tudjuk, mi az, ami a hormonok változásának következménye és mi az, amiért a megváltozott és nehezebb élethelyzetünk felelős. Így lehet a kezelés is sokkal komplexebb és célravezetőbb.

A legegyszerűbb gyógymódok közé tartozik, ha valamilyen módon pótoljuk az éjszakai alváshiányt. Akár úgy, hogy több részletben alszunk, de akár úgy, hogy megpróbálunk elegendő időt a pihenésnek szentelni: meditációs zenét hallgatunk, relaxálunk, próbáljuk tudatosan altatni magunkat. A testi tünetek kezelésére vagy nyugtatóként sokan számolnak be pozitívan a különböző gyógynövények kúraszerű használatáról is. A rendszeres mozgás nagyon fontos, de ilyenkor gondoljunk arra is, hogy ez a mozgás adjon örömet is: a tánc, a csapatsportok ilyenkor rengeteg pluszt tehetnek az életünkhöz. Támogatást jelent, ha a sorstársainkkal beszélgetünk: szervezzünk barátnős programokat, menjünk moziba, alapítsunk olvasóklubot, iratkozzunk be tanfolyamra, járjunk workshopra. Keressük a lehetőségeket, amelyek erősítenek és feltöltenek bennünket, hogy újra megtalálhassuk önmagunkat.