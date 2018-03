Most megnézheted, hogy mi van a lefolyón túl (X)

Március 24-én, szombaton 9-től 15 óráig lehet megtekinteni a szennyvíztisztítás folyamatát az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen (1044 Budapest, Tímár u. 1.). Az érdeklődőknek az FCSM szakemberei mutatják meg, mi történik az otthon leengedett szennyvízzel, amely a folyamat végén tisztább állapotban távozik a Dunába, mint a befogadó folyó vize. A látogatás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és időpontot foglalni a weboldalukon keresztül lehetséges.



A látogatók egy kisebb gyűjteményt is megtekinthetnek a csatornában talált tárgyakból. Ezek között a mobiltelefonok széles választékán túl rengeteg érdekesebbnél érdekesebb tárgy található.

TUDTAD?

A szennyvíztisztítás során keletkező biogázból időszakosan az FCSM mindkét telepén több energiát termelnek, mint amennyire a rendszereiknek szükségük van. Ezekben az időszakokban a telepeken kívülre is szolgáltatnak villamos energiát. (Ez a 200-250 ezer kWh mennyiség nagyjából ezer hűtőszekrény működtetésére elegendő áramot tesz ki.) A biogáz nemcsak elektromos energiával, hanem hőenergiával is ellátja a telephelyeket, beleértve az épületek fűtését és a felhasznált meleg víz előállítását is. Ennek köszönhetően földgázt még a leghidegebb téli hónapokban sem kell vásárolniuk.



De ezzel még nincs vége a szennyvízből „nyert” újrahasznosításnak. Az FCSM elmúlt években elvégzett fejlesztéseinek köszönhetően immár évente kétezer tonnányi homokot állítanak elő a tisztítótelepeik, és azt újrahasznosítják az építőiparban, elsősorban a saját csatornafelújításaikhoz. De innen származik az az általuk előállított habbeton építőipari termék is, amelyet az 1-es villamos pályájának felújításánál a talaj megerősítésére használtak a kivitelezők. Azt meg senki nem gondolná, hogy szilárd tüzelőanyag is készül a szennyvíziszapból. Pedig az elmúlt években több 10 ezer tonna tüzelőt állítottak elő, amelyet aztán egy erőműben hasznosítottak újra. Mindezekből látszik, hogy a társaság már rég nem hulladékként, hanem nyersanyagként, értékes energiaforrásként tekint a szennyvízre.