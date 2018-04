Mindent a szén-dioxid-lézeres technológiáról

Ugyan akadnak jó néhányan, akiknek a lézerről a Star Wars izgalmas világa jut az eszükbe, sokan találkoztak már a lézersugarak orvosi használatával. Mivel egyre népszerűbbek ezek az eljárások, rövidesen alig lesznek olyanok, akik nem egyből az egészségügyi beavatkozásokra asszociálnak, ha a lézerről lesz szó. A technikai fejlődésnek köszönhetően a technológia számtalan előnye kerül előtérbe folyamatosan.

Az orvosi lézereket komolyabb műtétekhez alkalmazzák, de a bőrgyógyászati és az orvosi szépségápolási szektorban is elterjedt a használatuk. A műtéteknél a lézereket szikeként vetik be, de lézerfény segíthet véglegesen megszabadulni a szőrtől, vagy épp a bőr fiatalítását érik el vele.

Az orvosi lézerek mikrohullámú lézersugarak segítségével hatnak a testre. A lézersugarakat a szövetek elnyelik. A legújabb technológiás szén-dioxid-lézer egyik legnagyobb előnye, hogy a kezelt és nem kezelt részekben értelmezi a bőrt, így csak ott hat, ahol arra valójában szükség van. Ráadásul a technológia segítségével a mélyebb szöveteket is kezelik, így az intimbeavatkozások lehetősége is kiszélesedik. A hüvelyi lézerbeavatkozások során, mivel a mélyben lévő szöveteket is elérik a szakemberek, a sajátos eljárással rugalmasabbá és feszesebbé teszik a test adott részeit.

Az inkontinencia kezelésében is meghatározó szerep juthat a szén-dioxid-lézeres technológiának, ugyanis a betegség súlyosságától függően a beavatkozás akár meg is szüntetheti a problémát vagy csökkentheti a kellemetlen tüneteket. A szén-dioxid-lézeres kezelések során lehetőség van egyénre szabott beavatkozásokra, állítható a lézersugarak sűrűsége, mélysége és a kibocsátó energia nagysága is.

Ezeken a területeken alkalmazható a szén-dioxid-lézeres technológia: