Mindent a magas vérnyomásról

Akkor beszélhetünk magas vérnyomásról, ha az ember vérnyomása tartósan 140/90 Hgmm fölött van. Mivel sokakat veszélyeztet a probléma, népbetegségként említi a szakirodalom. A statisztikák szerint az elhalálozásokban is jelentős szerep jut a magas vérnyomás kapcsán kialakult betegségeknek, ezért is fontos, hogy a megfelelő kezelést megkapják az érintettek. A magas vérnyomás elsődleges és másodlagos lehet a kialakulásának okától függően. Elsődleges, ha nem lehet közvetlenül megtalálni a kiváltó okot, azaz nem egy másik betegség tüneteként jön elő a probléma, másodlagos pedig akkor, ha megvan a kiváltó ok, ami egy másik betegség. Az elsődleges magas vérnyomás esetében az orvosok a genetikának és a környezeti hatásoknak is nagy szerepet tulajdonítanak. A stressz az egyik legnagyobb rizikófaktor, de az egészségtelen életmód, a dohányzás és a nem megfelelő táplálkozási szokások is hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához.

A táplálkozás kapcsán több olyan hibát is elkövethetünk, amelyek hozzájárulhatnak a betegséghez: a kevés folyadékfogyasztás, a túl sok alkohol, a jelentős mennyiségű kávé mind-mind emelik a kialakulásának kockázatát. A túlzásba vitt sóbevitel is magas vérnyomáshoz vezethet, ezért sem mindegy, mennyire sósan étkezünk: a notórius utósózók jó eséllyel többet fogyasztanak a kelleténél, ám sok esetben a készételek magas, rejtett sótartalma miatt az átlagos ízvilágot kedvelők is ki vannak téve a veszélynek. A megfelelő táplálkozási szokások kialakítása, a kevesebb só fogyasztása, a zsírszegény, rostdús ételek fogyasztása mellett a rendszeres mozgás is sokat segíthetnek a betegség megelőzésében és az általános állapot javításában.

Azoknak, akik túlsúlyosak, elhízottak, és magas a vérnyomásuk, az orvosok a fogyókúrát javasolják. A stressz csökkentése vagy megfelelő kezelése is az elsődleges feladatok között szerepel, ha a magas vérnyomás csökkentése a cél. A magas vérnyomástól szenvedők állapotát szakorvosok mérik fel, és ők határozzák meg, hogy az adottságaik és kórképek alapján milyen kockázati csoportba tartoznak egyesek. Vannak kevésbé súlyos esetek, amikor első körben jelentős életmódváltást javasolnak az orvosok, míg a komolyabb eseteknél azonnali gyógyszeres terápiát is elrendelhetnek az életmód-változtatás mellett. A megelőzés és a kezelés azért is nagyon fontos, mert a magas vérnyomás mellett gyakoribb a szív-, érrendszeri és a vesebetegségek kialakulásának kockázata, sőt az a stroke és az infarktus kiváltó oka is lehet.