Mi az a prediabétesz?

A prediaétesz a 2-es típusú cukorbetegséget megelőző állapot, az érintetteknél mérhető olyan enyhe vércukor-emelkedés, amikor az emelkedés nem éri el a cukorbetegség kapcsán meghatározott értéket. Ha időben felismerik a prebiabéteszt, személyre szabott életmódváltással és odafigyeléssel megállítható a cukorbetegség kialakulása. Mindez azért fontos, mert a diabétesz komoly betegség, és olyan súlyos szövődményekkel járhat, mint a szív- és érrendszeri betegségek, stroke, a szívinfarktus vagy a trombózis. Ha valakinek a szervezetében elkezdődtek a prediabétesszel járó folyamatok, a testében az inzulintermelés ugyan működik, de a vércukor szintje már megemelkedett.

Az állapot kialakulásában több tényező is szerepet játszik: meghatározó az egészségtelen táplálkozás, a helytelen életmód, a túlsúly és az, ha valaki nem mozog rendszeresen. A prediabétesz sok esetben évekig is lappang, anélkül, hogy figyelmet kapna az állapot. Mivel nincsenek meghatározó tünetei, az érintettek általában nem tudnak arról, hogy változtatniuk kellene az életmódjukon.

Azoknál, akiknél egyértelműen kimutatható a prediabétesz, személyre szabott diétát javasolnak az orvosok. A diéta során csökkenteni kell a szénhidrát- és cukorbevitelt, ha van túlsúly is, attól meg kell szabadulni. A megfelelő mozgásforma kiválasztása fontos feladat a cukorbetegség kialakulásának megelőzése kapcsán. Az életmódváltás hosszú távra szól, ebben az esetben nem a fogyáson van a fő hangsúly, hanem azon, hogy a testet karban tartsuk, és ne terheljük olyan tápanyagokkal, amelyek károsak az állapotra. Nem feltétlenül drasztikus megvonásról van szó a legtöbb érintett esetében, hanem olyan személyre szabott megoldásokról, amelyek segítik a szervezetet a normál működésben és ezáltal gátat szabnak a diabétesz kialakulásának.

Mértékletesen

Érdemes figyelni arra, hogy elegendő vitamin, ásványi anyag és nyomelem jusson be, ezek fontos forrásai a zöldségek, gyümölcsök. Míg a szénhidrátokat és cukrot, a túl sok zsírt kerülni kell, a fehérje dús táplálkozás jó alappillér lehet. A megfelelő táplálkozási megoldásokat a szakorvosok minden érintettel átbeszélik, ezzel is segítve az életmódváltást. A sport kapcsán is vannak szabályok, amelyeket be kell tartani. Nem szabad hirtelen túlzott terhelésnek kitenni a szervezetet, hiszen azzal többet árthatunk, mint használunk. A mértékletesség elvét használva fokozatosan kell a testet a mozgáshoz szokatni és mindenképpen olyan mozgásformát kell választanai, amelyet örömmel végzünk. Nem kell maratont futni, a kocogás vagy az úszás is tökéletes, ha megfelelő gyakorisággal és intenzitással végezzük.

