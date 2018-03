Megvisel, ha csúnyának látom az arcom

Olyan nőkkel beszéltünk, akiknek zsíros az arcbőrük és csak nehezen találták meg a megoldást a problémáikra. Az eseteik nem egyediek, hiszen sokan küzdenek hasonló gondokkal. A legtöbb nő a hormonális változások következtében tapasztalja, hogy az arcbőre is átalakul.

Anna mára szinte tünetmentes: „Öt évvel ezelőtt egy nehezebb lelki időszakomat a testem is megsínylette. Akkor kezdődtek a gondok az arcbőrömmel. Az orvosom szerint a hormonális változások és a lelki tényezők együtt okozták a változást: zsíros a bőröm és aknés. Eleinte nagyon megijedtem és totál kétségbe estem, hogy örökre problémás marad az arcom, csúnyának láttam magam. A kozmetikusom sok mindent kipróbált, de nem nagyon javultam. Aztán elmentem egy bőrgyógyászhoz és szerencsére jó kezekbe kerültem. Elmagyarázta, mi történik a bőrömmel. Mondta, hogy mire figyeljek, hogyan táplálkozzak, hogy ápoljam a bőröm. Nehézkes volt átállni, de mára szint tünetmentes vagyok.”

Vera sok mindent kipróbált, mire megtalálta a megoldást: „Az arcom állandóan fénylik, zsíros a bőröm. Szinte mindent kipróbáltam, de semmi sem használt. Az otthoni praktikákkal kezdtem, gőzöltem, szappanoztam, el sem merem mondani, miket próbáltam ki. Szerencse, hogy rosszabb nem lett, bár nem is javult a bőröm. Talán azzal segítettem valamennyit magamon, hogy jobban odafigyeltem a folyadékfogyasztásra. Egy dietetikussal találkoztam egyszer a kozmetikusnál, ő mondta, hogy nagyon oda kellene figyelnem arra, hogy mit eszek. Megfogadtam a tanácsait, ekkor elkezdődött a változás. Találtam egy termékcsaládot is, amit addig nem próbáltam és bár kétségeim voltak, pár hét után látványos lett az eredmény. Szerintem mindenki egyedi eset, érdemes szakemberek segítségét kérni, mert ahogy látszik, van megoldás, még ha néha nehéz is megtalálni.”

Ildit megviseli, ha csúnyának látja magát: „Én sokáig nem is vettem problémának, hogy zsírosodik a bőröm. Úgy voltam vele, hogy nem kell sokat krémeznem, és akkor helyreáll. Egy darabig ezt is éreztem, de aztán pattanások jöttek, sőt aknés lett a bőröm. Akkor mentem bőrgyógyászhoz, aki elmondta, hogy nem jól gondolkodtam és nemhogy javítottam volna bőrömön, csak fokoztam a gondokat. A hormonháztartásom is felborulhatott akkoriban, erről is beszélt az orvos. A gyógyszeres kezelést nem akartam elkezdeni, ezért elmentem egy kozmetikushoz, aki jól értett ehhez a bőrtípushoz. Elmondott mindent, mit hogyan használjak, hogyan kezeljem a bőröm. Most úgy tűnik, javulok. De idő kell ennek is, mint mindennek. Az önbizalmam miatt nagyon fontos, hogy mindent megtegyek a szép bőrért, megvisel, ha csúnyának látom az arcom.”