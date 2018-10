Így enyhítsd a klimax tüneteit

A változókor tünetei mindenkinél másképp érzékelhetőek. A menstruáció rendszertelensége és elmaradása alapvető jele az ösztrogénszint csökkenésének. Szembetűnő és az egyik legkellemetlenebb tünet a váratlan hőhullám, de jelentősen befolyásolja a mindennapokat a nyugtalanság és az alvászavar is. Többeknél vizelettartási vagy emésztőrendszeri problémák jelentkezhetnek, és a nők jelentős részénél a klimax egy későbbi szakaszában hüvelyszárazság is kíséri a folyamatot. Ez akár a szexuális élet elhagyását is eredményezheti, ami sem a női testnek-léleknek, sem a párkapcsolatoknak nem tesz jót. Ezen felül elhízás, depresszió és önbizalomhiány is nehezíti a változókort.

Mit tehetünk?

A klimax sok változással jár, fontos, hogy ebben az időszakban még több figyelmet fordítsunk testünkre, lelkünkre egyaránt. A tünetek enyhítésére számos praktika, bevált tipp létezik, mi összegyűjtöttük néhány hatékony eszközt!

Szerezd be: orbáncfű

Az orbáncfű széles körben elterjedt gyógynövény, melyet elsősorban természetes antidepresszánsként ismernek, de jó hatással lehet az álmatlanságra és a menopauza okozta feszültség ellen is, mivel a tudósok szerint a szerotonin lebontásáért felelős anyagot blokkolja.

Keress egy új hobbit!

A klimaxszal egy új életszakasz kezdődik, amely a nehézségek ellenére számtalan új lehetőséget kínál! Vágj bele egy tanfolyamba, válassz egy kedvedre való, új időtöltést. Ez erősíti megtépázott önbizalmad, és javítja a kedélyedet is.

Sportolj!

Sokan szembesülnek a változókor alatt észrevétlenül felkúszó plusz kilókkal illetve a csökkenő nemi vággyal. A rendszeres mozgás nemcsak a test karbantartására szolgál, de a csökkent libidót is növeli, hiszen a nők akkor hiszik el igazán magukról, hogy szexik, ha fittnek, fiatalosnak érzik magukat. Arról nem is beszélve, hogy egy kis gyaloglás, erdei kirándulás nemcsak a testet formálja, de a lelket is erősíti!

Figyelj oda, mit eszel!

A kalciumban (tej, tejtermékek, mandula, mák) és D-vitaminban (szardínia, gomba, máj, tojás) gazdag táplálkozás elsősorban a csontritkulás megelőzése érdekében fontos, de az egyéb vitaminok (A, B, E-vitamin) és ásványi anyagok (pl. cink, magnézium, vas) kellő mennyiségű bevitele szintén hozzájárulhat a kellemetlen tünetek mérsékléséhez.

A túl fűszeres, forró ételeket, a cukrozott, szénsavas üdítőket viszont jobb elkerülni, ezek ugyanis felerősítik a klimax idején jelentkező hőhullámokat. Helyette sok szénsavmentes ásványvizet vagy gyógyteát érdemes fogyasztani.