Nehézségek változókorban: nem vagy egyedül

Lehet szakirodalmat olvasni, az elmét megnyugtatja és a miértekre választ ad, de valójában nem oldja meg azt a belső feszültséget, amelyet a nők éreznek a változókor kapcsán. Néhány évtizeddel ezelőtt szinte még szinte tabunak számított és ma sem büszke rá senki, ha felismeri a klimax tüneteit, ám szerencsére sokat javult a változó kor megítélése a nők körében és társadalmi szinte is. A legfontosabb, hogy jó ideje felvállalják a helyzetüket, sőt egyre többen tudják vagy érzik, hogy a problémáikról nemcsak lehet, hanem kell is beszélni. Az is nagy lépés, ha a nők a baráti körükben találnak megértő fülekre, de még jobb, ha szakemberek ajtaján kopogtatnak segítségért. A legfontosabb az, hogy az átalakulásban ne a rosszat, hanem a jót lássák meg a nők és ara használják ezt az időszakot, hogy életmódot váltsanak.

A változókor tünetei mindenkinél másképpen érzékelhetőek. A menstruáció rendszertelensége és elmaradása alapvető jele az ösztrogénszint csökkenésének. Szembetűnő tünet az izzadás, a nyugtalanság, az alvásavar is. Többeknél vizelettartási vagy emésztőrendszeri problémák jelentkezhetnek, és a nők jelentős részénél hüvelyszárazság is kíséri a folyamatot. Ez akár a szexuális élet elhagyását is eredményezheti, ami sem a női testnek-léleknek, sem a párkapcsolatoknak nem tesz jót.

Lelki válságba is torkollhatnak a tünetek jelentkezésével járó nehézségek és az önbizalomhiány, depresszió is kísérheti a klimaxot. A hétköznapok nehezebbé válhatnak a szokatlan tünetek miatt, ezért sem mindegy, ki hogyan fogadja, és ki mennyire készül fel a teste átalakulására. Arról nem is beszélve, hogy a hízás is gyakran a változókor velejárója a nők nagy bánatára.

Vannak, akik megerősítik a testtudatukat és életmódot váltanak: odafigyelnek az étkezésekre, elkezdenek intenzíven mozogni. Egyre többen tudják azt is, hogy nem érdemes egyedül megbirkózni a tünetekkel, ha azok a hétköznapok komfortját veszélyeztetik. A menopauza ambulanciákat azért alakították ki, hogy mindazok, akiknek segítségre van szükségük, megkapják a szakmai támogatást. Sok megyei kórházban működnek ezek a prakszisok, de a házi orvosok is adnak tájékoztatást arról, hová érdemes fordulni a nehézségekkel. A testi tünetek enyhítése után, vagy mellette a lelki megpróbáltatások kapcsán sokad adhat, ha nem érezzük magunkat egyedül és meg tudjuk beszélni a gondjainkat akár egy pszichológussal, akár a társunkkal. A párkapcsolatnak pedig az tesz jót, ha őszintén elmondjuk a gondjainkat és támogatást kérünk a partnerünktől. A lényeg: a klimax nem betegség, hanem egy természetes folyamat, amelyet a helyén kezelve minőségi életét élhetünk – csak merjünk segítséget kérni.