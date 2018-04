Kellemetlen intim tünetek: a klimax is lehet az ok

Van, hogy egy nő vágyik az együttlétre, de a teste nem úgy reagál a közeledésre, ahogyan ő maga szeretné. Míg fiatalabb korban ennek nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget általában, addig a változókor közeledtével vagy épp abban élve sok nő azt hiszi, hogy a hormonváltozásokkal együtt jár a szexuális élet iránti vágy csökkenése is. Az, hogy a hüvely száraz marad ilyenkor, a legtöbben ennek tudják be és beletörődnek a kellemetlen tünetekbe, vagy épp tudatosan leépítik a testi közeledéseket. Pedig ez a legrosszabb, amit tehetnek, az intimitásra ugyanis továbbra is szüksége van a testnek és a léleknek is. és egyáltalán nem biztos, hogy a hüvelyszárazsággal együtt a szexuális vágy is csökken.

A klimax során csökken az ösztrogénszint és a petefészek hormonok termelése, ám ez nem jelenti azt, hogy a nőiesség is elvész a folyamattal. A változások, bár hozhatnak és sok esetben hoznak is kellemetlenségeket, sok pozitívumot is tartogatnak azok számára, akik képesek a sorsukat a kezükbe venni és nem tragédiaként élik meg az átalakulást, hanem egy új életszakasz kezdeteként. Ehhez viszont arra is szükség van, hogy a klimax tüneteit felismerjék, és ha a problémák kényelmetlenek, szakember segítségét kérjék az érintett nők.

Klimax tünete lehet

izzadás

szorongás

hőhullámok

depresszió

érzelmi labilitás

vérzészavar

hüvelyszárazság

önértékelési problémák

A kellemetlen intim tünetek sok esetben a változókor velejárói. A klimax során a hüvelyhám elvékonyodik, romlik a hüvely vérellátottsága. Veszít rugalmasságából a hámszövet és a hormonális hatások miatt nem éri el a megszokott nedvességet. Ez nemcsak lelkileg megterhelő, hanem fájdalmas, égő érzéssel nehezíti meg az együttléteket. Ráadásul mivel a hám elvékonyul és könnyebben meg is sérülhet a szexuális aktusok alkalmával, a fertőzések is egyszerűbben utat nyernek ilyenkor. Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a visszatérő hüvelyi fertőzések hátterében közvetve a klimax is állhat. Az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a nőgyógyászukat és elmondani a panaszaikat, a hüvelyszárazság tünetei ugyanis orvosolhatóak és ezáltal a visszatérő fertőzésektől is könnyebben megszabadulhatnak a változó korban lévő nők.