15 egyszerű tipp, és nem kell aggódnod a bikinialak miatt

Káposztaleveskúra, 90 napos diéta, paleodiéta és még sorolhatnánk… Időről időre végigsöpör a világon valamilyen csodatevő(nek kikiáltott) diéta divatja, amivel az ígéretek szerint pillanatok alatt, minimális erőfeszítés árán elérjük az áhított álomalakot. Ilyenkor tavasszal, amikor boldog-boldogtalan a bikinilakra hajt még a csapból is a világmegváltó diétás tippek folynak, Aztán persze a csodamódszerről kiderül, hogy korántsem egyformán hatásos mindenkinél, egyhangú és unalmas, vagy az ételek elkészítése egész napos programot és/vagy töméntelen mennyiségű pénzt igényel. Pedig pár kiló ledobásához az egészséges testsúly megőrzéséhez sokkal kevesebb macera is elég lenne. Igaz, jó adag tudatosság is kell hozzá. Íme 15 dolog, amire ha odafigyelünk, garantáltan nagy lépést teszünk a karcsúság elérése és nem utolsósorban az egészségünk megőrzése érdekében.

1. Azt edd, amit szeretsz. Nyilván mértéket kell tartani, de semmiképp ne vonj meg magadtól minden jó falatot. Az evés örömforrás, és fontos, hogy az is maradjon. Ha olyan ételekkel sanyargatod magad, amiket semmi kedved megenni, az hosszú távon csak kedvetlenné tesz, ami pedig óhatatlanul kudarchoz vezet.

2. Itt bizony a méret a lényeg. Mármint az adagok mérete. Ha kisebbre cseréled a tányérod, és csak annyit eszel, amennyi ráfér, hidd el, az már fél siker.

via GIPHY

3. Csomagolj magadnak ebédet. A pénztárcádnak és az alakodnak is jót tesz, ha rendszeresítesz magadnak egy elemózsiásdobozt, és abban viszel ebédet a munkahelyedre. Így nem csábulsz el a munkahelyi büfé kínálata láttán, és a szükséges adagot sem léped túl.

4. Rostban és fehérjében gazdag ételeket fogyassz. Nyers gyümölcsöt, zöldséget egyél minden nap, kerüld a finomított szénhidrátokat, és mindig válaszd a teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket. Köretként ne csak krumpliban és tésztában gondolkodj, barátkozz a kölessel, a hajdinával például, hidd el, megéri.

5. Tanulj a mediterrán emberektől. Nemcsak azon van a hangsúly, hogy a mediterrán országok lakói mit esznek (sok halat, tengeri herkentyűt és salátát, olívaolajat többek között), hanem megint csak a kisebb adagok és a feldolgozott élelmiszerek mellőzése, amit érdemes eltanulni tőlük.

6. Láttál már kövér japán nőt? Ugye nem? A japán nők titka megint csak a kis adagokban, a rizs és a zöld tea rendszeres fogyasztásában rejlik. Utóbbi hatóanyagai segítenek a fogyásban, a rákmegelőzésben és a koleszterinszintet is csökkentik, érvédő szerepükről nem is szólva.

via GIPHY

7. Étel, ne pedig ital formájában fogyaszd el a napi kalóriákat! A szénsavas üdítők és a rostos gyümölcslevek is tele vannak cukorral. És akkor még nem is beszéltünk az alkoholos italokról.

8. Légy rugalmas! Mindig legyen több ötlet a tarsolyodban, amikor arról van szó, mit ehetsz. És soha ne azon tépelődj, hogy mit nem fogyaszthatsz. Az olyan egyoldalú diéták, amelyek napokon keresztül ugyanazt az ételt írják elő, lélekölőek és hosszú távon hatástalanok.

9. Kezdd az ebédet egy nagy pohár vízzel. Így kevesebb hely jut a gyomrodban ez ételnek, és az emésztésben is segít, ha bőven fogyasztasz folyadékot.

10. Ne menj éhesen vásárolni! Alapszabály. Csak jóllakottan menj élelmiszerbolt közelébe, mindig írj listát a bevásárláshoz, és ragaszkodj az arra írtakhoz, ne tömd tele fölösleges dolgokkal a bevásárlókocsit.

via GIPHY

11. Aludd ki magad! Ha álmos vagy, többet eszel, mert a szervezeted energiatartalékai lemerülnek.

12. Soha ne blicceld el a reggelit. Egy szendvics, egy pohár joghurt egy kis zabpehellyel, aszalt gyümölccsel vagy egy tartalmas turmix. Ennyit minden reggel iktass be, hogy napközben ne jöjjenek rád falásrohamok.

13. Vacsora után nincs nasi. Se egy kis csoki, se egy kis keksz vagy joghurt. Semmi. És ragaszkodj ahhoz, hogy este 7 után már nem eszel semmit. Ha rögtön vacsora után fogat mosol, akkor könnyebb lesz ezt betartani.

14. Óvakodj a rejtett kalóriáktól! Belegondoltál már, mennyi kalória van a majonézes salátaöntetekben? Vagy a ketchupban, amibe a főtt virslidet tunkolod? Bánj óvatosan a szószos ételekkel, a tokányokkal is. Nem kell lemondani róluk teljesen, de légy tisztában a tápértékükkel.

15. Felejtsd el a koplalást! Ha sanyargatod, éhezteted magad, az előbb-utóbb megbosszulja magát, a szervezeted revánsot akar venni. Egyél napjában többször, de kisebb adagokat, és élvezd az étkezést, mert enni nagyon jó! Ha a fentieket betartod, biztos lehetsz benne, hogy a siker nem marad el.

via GIPHY