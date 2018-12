Ízületi problémák 40 felett – segítsd a tested

Ugyan rettegni nem kell tőle, de a sokan tisztában vannak azzal, hogy 40 éves kor felett több olyan élettani folyamat is beindul, amelyeknek elejét venni ugyan nem lehet, de a megfelelő megelőzéssel tehet az ember az általános egészségi állapotának és az állóképességének a megőrzéséért. Vannak tényezők, amelyek a test öregedését támogatják, ilyen a mozgásszegény életmód, a túlsúly és a helytelen táplálkozás is. A túlzott megterhelés is ront a helyzeten, ezért nem is lehet kérdés, a szervezet leépülését segítő összes tényezőt száműzni kell az életünkből. A kor előrehaladtával bekövetkező folyamatok lassításáért pedig mindent meg kell tennünk. A test természetes velejárója, hogy 40-50 éves kor körül lelassul az anyagcsere, ennek következtében pedig a szervezet több szempontból is átalakul. Sokan tapasztalnak ilyenkor mozgásszervi változásokat, egyszerűebben fogalmazva úgy érezzük ilyenkor, hogy nehézkesebbek a mozdulatok és nehezebben indulnak be a mozgások. Mintha be lenne rozsdásodva a térd, a csípő vagy a váll. Az esetek jelentős részében az ízületek kopása okozza a tüneteket.

Negyven éves kor felett elkezdődik a kopás, amely az ízületek felszínén zajlik. Elsőként a teherviselő ízületek állapotán vehető észre a változás. Az elnevezés nem véletlenül ez, hiszen azokról az ízületekről van szó, amelyek a legnagyobb terhelést kapják a mozgás során. A gerinc, a térd és a csípő ízületei állandó igénybevételnek vannak kitéve, ezáltal az állapotuk is rosszabb. Míg a jól működő ízületeknél a megfelelő porcréteg megakadályozza, hogy a csontok összeérjenek, addig ízületi problémáknál, kopás esetében a porc elhasználódott és mozgásszervi panaszokat tapasztalhatunk. A panaszok kapcsán sok esetben az egymáshoz dörzsölődő csontok gyulladása áll a háttérben.

Az ízületi problémák kialakulásának megelőzésében fontos szerepet játszik a rendszeres mozgás, hiszen ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű ízületi nedv keletkezzen, szükség van az ízületek átmozgatására. Emellett a helyes táplálkozás és tápanyag utánpótlás is elengedhetetlen. Amennyiben úgy érezzük, hogy az étrendünkkeldel nem tudjuk bevinni a kívánt tápanyagokat megfelelő mennyiségben, érdemes lehet kiegészíteni azt bizonyos étrend-kiegészítőkkel, az egészség és a megfelelő állapot megőrzésének érdekében. Az ideális testsúly elérése is hozzásegít az ízületek kíméléséhez.

Az egészséges csontokhoz kalciumra van szükségünk, ehhez megfelelő mennyiségű D-vitamin is kell, ami segíti a felszívódást és a vérbe jutást. Ugyancsak ez a vitamin segíti a foszfor normál felszívódását és hasznosulását, nélküle a folyamat nem lesz hatékony. A normál csontozat fenntartásához a testnek szüksége van cinkre, foszforra, kalciumra, mangánra, magnéziumra és K-vitaminra is. 50 év felett a C-vitamin pótlás is fontos, az járul hozzá a kollagén képződéshez, ezáltal pedig a porcok és csontok normál működéséhez és fenntartásához. Ásványi anyagok közül a mangán és a réz fontos a kötőszövetek egészségéhez. A magnézium a kalciummal karöltve alapozza meg a megfelelő izomműködést.