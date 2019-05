Az azóta eltelt négy év során klinikán nőgyógyász-endokrinológusa, Dr Balogh Illés – jóval több mint ezer kezelés tapasztalatának birtokában – Európa egyik legképzettebb intimlézeres szakemberévé vált, melynek előnyeit hölgypácienseink nap mint nap megtapasztalhatják a gyors és kényelmetlenséggel nem járó lézeres kezelések során.

Nemcsak kezelünk, gyógyítunk!

Szakmai filozófiánk hangsúlyos eleme, hogy a terápiáink során az orvosi szempontok minden esetben előnyt élveznek az üzleti megfontolásokkal szemben. Tapasztaltuk, hogy pácienseink terápiákra való érzékenysége más és más. Főleg idősebb korban – amikor egyes intim problémák hajlamosak felerősödni – több kezeléssel tudjuk elérni ugyanazt a kívánt javulást. Hogy ez ne jelentsen betegeink részére többlet anyagi terhelést, hazánkban egyedülálló módon olyan terápiás csomagot vezettünk be, amelynél az ár független a szükséges kezelések számától, így minden esteben ki tudjuk hozni a terápiából a maximális gyógyhatást.

Folyamatosan fejlődünk

A modern és kíméletes orvosi beavatkozásokat biztosító eszközök szédületes tempóban fejlődnek, ezért az innovatív megoldások folyamatos nyomon követésével biztosítjuk, hogy minden új orvosi eljárásról az elsők között értesüljünk. Ahhoz, hogy pácienseink mindig a legmagasabb minőségű ellátásban részesülhessenek, időről időre megújítjuk eszközparkunkat, így immáron a harmadik intimlézer berendezésünket állítottuk szolgálatba, és folyamatban van egy újabb terápiás eszköz beüzemelése is, amelynek segítségével tovább nő kezeléseink hatékonysága.

Szombaton is dolgozunk

Igazodva az aktív életet élők igényeihez, klinikánk szombati nyitva tartása azok számára is biztosítja szolgáltatásaink igénybe vételét, akiknek a napirendjébe a hétköznapok során nem vagy csak nehezen illeszthető be egy több kezelésből álló terápia. Emellett hétköznap hétfőtől csütörtökig minden nap este 8 óráig tartunk nyitva.

Részletes előzetes tájékoztatást biztosítunk

Ma már alapkövetelmény egy egészségügyi szolgáltatóval szemben, hogy a rendelkezésre álló internetes csatornák segítségével részletes tájékozódási lehetőséget biztosítson az érdeklődő páciensek részére. Klinikánk intimklinika.hu címen elérhető honlapja nemcsak a kezeléseinket és azok hátterét biztosító hatásmechanizmusokat mutatja be, de Dr Balogh Illés rendszeresen rövid videó ismertetőkkel is jelentkezik, amelyben az aktuális tapasztalatait, érdekes eseteit osztja meg az érdeklődőkkel. Emellett részletes ingyenes telefonos konzultációs lehetőséget is biztosítunk a hozzánk fordulók részére.

Intim női problémáival forduljon bizalommal hozzánk, segítünk!

Intimklinikánk az intimlézeres kezelések mellett bármilyen nőgyógyászati problémával megkereshető. Ide tartozik a méhnyakszűrés, továbbá az emlő és a petefészkek ultrahangos vizsgálata, a méh, a petevezetékek állapotának vizsgálata, valamint a nemi úton terjedő betegségek szűrése és kezeltetése, és az ismeretlen eredetű alhasi fájdalmak okának felderítése.



Várjuk szeretettel klinikánkon! Címünk: Istenhegyi Magánklinika 1125 Budapest, Istenegyi út 31/B, telefonos elérhetőségünk: +36 30 480 2455