Inkontinencia – ne szégyelld!

Az inkontinenciának különböző súlyosságú fokozatai vannak, a távozó vizelet mennyisége az egyetlen csepptől a jelentős mennyiségig terjedhet. Nem tekinthető súlyos inkontinenciának, ha például tüsszentés hatására egy csepp távozik, ha viszont a hirtelen jelentkező inger kapcsán már nem jut el az ember a mosdóig, súlyos inkontinenciáról beszélünk. Idősebb korban gyakrabban jön elő a betegség, és elsősorban a nőket érinti.

Sokat segítene az inkontinencia társadalmi megítélésén, ha a betegek nem tabuként kezelnék az állapotukat, hanem tisztában lennének azzal, hogy ez is egy olyan betegség, amivel mihamarabb szakemberhez kell fordulni. Mivel semmi szégyellnivaló nincs az állapoton, és fontos, hogy hamar megérkezzen az orvosi segítség, jó, ha a betegek környezetében élők is arra ösztönzik az inkontinenciában szenvedőket, hogy forduljanak szakemberhez. Az állapot valójában nem egy konkrét megbetegedés, hanem egy tünet, amit több elváltozás is kiválthat. Az egészen egyszerű okoktól kezdve a komoly betegségekig számos összetevője lehet a vizelettartási problémáknak, ezért is elengedhetetlen, hogy szakértők kezei közé kerüljenek az érintettek.

Mivel az inkontinencia alapvetően rontja az életminőséget, és az önbizalmat is rombolja – ezáltal pedig a társas kapcsolatokat –, fontos, hogy mindent megtegyünk azért, hogy csökkentsük vagy kevésbé súlyos betegségek esetében megszüntessük a vizelettartási nehézségeket. Az inkontinencia sok típusa kezelhető, illetve a kellemetlen tünetek orvosolhatóak. Enyhébb esetekben segíthet az intimtorna, a lézeres inkontinenciakezelés pedig az enyhe és közepes vizelettartási zavar hatékony gyógymódja.