Így vigyázok magamra

Annának nem volt nehéz dolga: – A mi családunk sportos, anyám és apám is intenzíven mozognak még 70 évesen is, ezért képzelheted, amióta az eszemet tudom, én is ebben az értékrendben hiszek. Úgy nőttem fel, hogy salátát ettünk salátával, cukor semmi, vagy nagyon kevés, só is inkább kevesebb, az erős fűszerek helyett meg inkább zöldségekkel ízesítünk. Akkoriban csodabogárnak számítottak a szüleim, manapság ez már teljesen normális szerencsére. A fiaim is ebbe nőnek bele, a férjemet meg átformáltam, hagyta. Persze nehogy valaki most azt képzelje, hogy fanatikusak vagyunk, nincs ebben semmi extra. Csak tudatosan odafigyelünk mindenre. Mindannyiunknak normális a testsúlya, az erőnlétünk szerintem jobb az átlagtól. Mi így vigyázunk magunkra. Mit mondanék, ha valaki most szeretné elkezdeni? Az étkezés és a sport nagyon fontos, na meg az is, hogy kezelni kell a stresszt – bár ebben a mozgás segít.

Zoli komoly leckét kapott az élettől: – Egy infarktus után, ahogy feküdtem a kórházban, eldöntöttem, hogy nincs az a pénz, ami megérné azt a sok idegeskedést, stresszt, rohanást, rendszertelenséget, egészségtelen életmódot, amit én folytattam. Ott volt időm gondolkodni az életemen, azon, hogy hogyan jutottam odáig, hogy 40 éves korom előtt a szívem jelezzen, hogy baj van. Túlzásba vittem sok mindent, és alig adtam meg magamnak olyan dolgokat, amik a testem-lelkem épülését szolgálták volna. Összevissza ettem olyan dolgokat, amik épp az utamba kerültek. A sport szót a gimi óta ki sem ejtettem a számon. Túlsúlyos voltam, boldogtalan és nagyon stresszes. Még az a csoda, hogy a feleségem mellettem maradt. Már a kórházban egyeztettem egy dietetikussal, aztán ahogy kiengedtek, kerestem egy edzőtermet a közelünkben. Mondhatnám, hogy nehéz volt a váltás, de nem lenne igaz. Annyira nagy trauma volt nekem a betegség, hogy mindent meg akartam tenni, hogy helyrehozzam: elhagytam azt a heti néhány doboz sört, amit munka után megittam, vége lett a nassolásnak is, természetesen, a fűszeres, sós ételekről is lemondtam. Ma már profi vagyok az egészséges ételek tekintetében, fogytam 12 kilót, nem dolgozom már annyit, és boldog vagyok. A szívem meg, köszöni szépen, jól van.

Anitát egy szakítás vezette a helyes útra: – Egy szakítás kapcsán óriási szerencsémre a sportba menekültem. Elkezdtem edzőterembe járni, ahol már 3 hét után nagyon sok pozitívumot kaptam. Az új élmények is segítettek, az ismeretségek, de leginkább az, hogy megtanultam tenni magamért, és megláttam azt, hogy felelős vagyok a testemért, lelkemért. Az étkezésre azóta figyelek, a közeg hozta, meg a vágy, ami engem is fűtött. Nem eszem már meg akármit, sok a gyümölcs, a zöldség az étrendemben. Az adagok is lecsökkentek. Fogytam 7 kilót, és sokkal izmosabb lettem. Jobban szeretem ezt az önmagamat, és szerintem ez látszik rajtam rendesen. A volt pasim meg elmehet világgá. A múltkor összefutottunk, láttam rajta, hogy meglepte, milyen jól nézek ki. Így járt. Én sokkal jobban érzem magam a bőrömben.