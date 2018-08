Így őrizhetjük meg a nyugalmunkat az iskolakezdés idején is (X)

Sokak számára ismerős lehet a helyzet, amikor a hétvégén, a szabadság alatt vagy munka után a fotelben hátradőlve különösebb ok nélkül is kényelmetlenül érezzük magunkat a bőrünkben, „befeszülünk”. Ha pedig félvállról vesszük, ez a stressz okozta feszültség tartóssá válhat, vagyis hosszabb távon a kényelmetlenség mellett komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet, a szív- és érrendszeri problémáktól az emésztési panaszokig. Augusztus végén, az iskolakezdés idején a tünetek erőteljesebbé válhatnak: nem elég, hogy helyt kell állni a munkában, de a tanszerek utáni hajsza is a nyakunkba szakad, ráadásul a gyereket is vissza kell szoktatni az iskolaidő napi rutinjába. Ahhoz, hogy ilyenkor is megőrizzük a „hidegvérünket”, jobban oda kell figyelnünk testünk jelzéseire.