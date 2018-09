Így előzd meg a cukorbetegséget

A 2-es típusú cukorbetegség népbetegség, a szakértők ráadásul azt jósolják, a következő években tovább nő az érintettek száma. A rossz hír az, hogy komoly, több szövődménnyel járó betegség a diabétesz. A jó hír pedig az, hogy sok esetben megelőzhető, ha időben elkezdjük az életmódváltást. A 2-es típusú cukorbetegség ugyanis elsősorban a nem megfelelő életmódból adódik: a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a sok stressz hosszú távon először a prediabéteszhez, majd a cukorbetegséghez vezethet.

Azoknak, akik szeretnék megelőzni a cukorbetegséget, vagy azoknak, akiknél már kimutatható a vércukor szintből a prediabétesz és tenni akarnak az egészségükért, az egyik legfontosabb feladat, hogy optimalizálják a táplálkozásukat. Sokan közülük kevésszer esznek egy nap, és olyankor általában sokat. Zsíros, cukros dolgokat fogyasztanak, sok fehérlisztből készült ételt viszek be a szervezetükbe. Gyakran esznek kész vagy félkész ételeket és gyorséttermi kajákat. Ezeket a szokásokat el kell hagyni és olyan vitamindús, egészséges ételeket kell fogyasztani, amelyeket a szervezet épülését szolgálják. Érdemes naponta többször enni, lehetőleg keveset. Tévhit, hogy csak a túlzott cukorfogyasztás vezet a cukorbetegség kialakulásához.

Kapcsolódó

A másik fontos tényező, amelyik segít a prediabétesz megelőzésében, az a mozgás. A mai rohanó világban nem sok időnk van magunkra, vagy ha van is, azt inkább a kanapén görnyedve, vagy a számítógép előtt töltjük. Pedig a mozgásnak nemcsak a cukorbetegség megelőzésében van jelentős szerepe: javítja a keringést, jót tesz az izmoknak, és a lélekre is jó hatással van. Azok, akik rendszeresen mozognak, tudják ezeket. Akik viszont a saját egészségük érdekében most kezdenek el sportolni, mindenképpen tartsák be a fokozatosság elvét. Kezdjék kevés aktivitással és szakaszosan emeljék a terhelést. Ellenkező esetben többet árthatnak a testüknek, mint amennyit használnak a mozgással. A kocogás, úszás, futás jó választás, az erőnléti edzéseket utána érdemes elkezdeni, ha megalapoztuk a test jó általános állapotát.

Az alváshiány is növeli a prediabétesz kialakulásának kockázatát, ahogy a túl sok stressz is rossz hatással van a szervezetre. A napi 6-7 óra alvás feltétlenül szükséges a kiegyensúlyozott életvitelhez, de ezt nem kell kőbe vésni, mindenkinek más az alvásigénye. A stressz kapcsán több olyan technika létezik a mozgáson kívül, ami segít egyensúlyban tartani a lelket, szellemet. Ilyen a jóga, vagy a meditáció, de ha sokat vagyunk a természetben, vagy időt fordítunk a kedvenc elfoglaltságunkra, az is pozitívan hat az életünkre – ezáltal pedig a szervezetünkre is.

Mi az a prediabétesz?

A prediaétesz a 2-es típusú cukorbetegséget megelőző állapot. Azok érintettek ebben, akiknél enyhe vércukor-emelkedést kimutattak ki, de annak értéke nem éri el a cukorbetegséget jelző mértéket. Ha valakinek a testében elkezdődtek a prediabétesszel járó folyamatok, a szervezetben az inzulintermelés működik, de a vércukor szint már megemelkedett. Ha időben felismerik a prebiabéteszt, életmódváltással megállítható az inzulinszint csökkenése és ezáltal a cukorbetegség kialakulása.