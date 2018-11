Időskori szemszárazság – így segíthetsz a hozzátartozódon

A szem szárazsága számos okból kialakulhat: manapság leggyakrabban a túlzott képernyőhasználat miatt lép fel, de a nem megfelelő páratartalmú helyiségek, a huzat is előidézheti. Nők esetében a menopauza után hormonális okokból jelenhet meg a probléma igen gyakran, és számos gyógyszer – például vízhajtók, antidepresszánsok, koleszterincsökkentők, fogamzásgátló tabletták – is kiválthatnak ilyen tünetet. Előrehaladottabb korban a könnymirigyek működésének fokozatos csökkenése is szerepet kap a kialakulásában.

Mint a fentiekből kiderül, az idősebb embereknél a szemszárazság kialakulásának esélye magasabb az átlagosnál, de sajnos ők gyakran elintézik egy kézlegyintéssel a problémát, mondván, hogy ez már a korral jár, és el kell viselniük. Ilyenkor nekünk kell a segítségükre sietnünk, hiszen a szemszárazság általában könnyen orvosolható jelenség, viszont ha elhanyagoljuk, hosszú távon komolyabb problémákat is okozhat.

Ezek a szemszárazság jelei

Az első lépés, hogy észrevegyük a száraz szemre utaló jeleket. Némelyik ezek közül már távolról is látszik: ilyen például az állandóan nedves, könnyben úszó szempár, a gyakori szemdörzsölgetés és az annak következtében kialakuló kivörösödés és duzzadás a szemhéjakon. Figyeljünk oda arra is, ha idősebb hozzátartozónk arra panaszkodik, hogy ég, szúr a szeme, vagy hogy reggelenként fájdalmasan és nehezen tudja csak kinyitni, mert ezek szintén a szemszárazság jellegzetes tünetei lehetnek. A pontos diagnózis végett érdemes szemészt is felkeresni.

Kezelés egyszerűen

Ha a jelek alapján úgy tűnik, hozzátartozónk szemszárazságtól szenved, akkor a következő módszerekkel tudjuk enyhíteni a problémát:

Szemcseppek – szerencsére a száraz szemet és a vele járó kellemetlenségeket a legtöbb esetben elég könnyen orvosolhatjuk úgy, hogy szemcseppet, műkönnyet csöpögtetünk a szembe. Ezt mi magunk is megtehetjük, de legtöbb esetben a hozzátartozónk is képes rá – nekünk csak arra kell ügyelni, hogy ne feledkezzen meg a rendszeres használatáról.

Szemhéjtoalett – ennél a módszernél a szemhéjakat és szemhéjszélt langyos vízzel vagy hígított babasamponnal áttörölgetjük naponta 1-2 alkalommal. Enyhíti az égő érzést, de a szem nedvesítését nem oldja meg olyan hatékonyan, mint a szemcseppek.

Szemhéj masszírozása – tenyerünkkel, óvatos mozdulatokkal az alsó és felső szemhéjakat és környéküket körkörös mozdulatokkal masszírozzuk. Ezzel a szem felületén található könnyfilmet „terítjük” szét. Ha nincs a közelünkben szemcsepp, akkor a szemszárazság okozta kellemetlen érzés ezzel a módszerrel rövid ideig elmulasztható.