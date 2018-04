Húgyhólyagsérv – vajon téged is érint?

A szülésnek számtalan hatása van a testre. A gyerekvállaláson átesett nők jól tudják, hogy a terhesség miért kapta ezt a sokat mondó nevet – persze az más kérdés, mennyi csodát is hordoz az állapot. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy bizony az igénybevétel a testen nyomot hagy. Többek között az is előfordulhat, hogy a hüvelyi szülés után stresszinkontinencia alakul ki. Ez azért lehetséges, mert a gátizmok nagyon megnyúlhatnak, és nem lesznek többé olyan feszesek, mint korábban, ennek hatására pedig húgyhólyagsérv jelentkezhet, ami kiválthatja az inkontinenciát. Szerencsére vannak olyan korszerű megoldások, amelyek egy rövid beavatkozás után sokat javítanak a betegek állapotán. Ilyen a lézeres inkontinenciakezelés.

A húgyhólyagsérvről akkor beszélhetünk, ha a hólyag és a hüvely közötti szövetek úgy kitágulnak, hogy a hólyag medencében lévő helye megváltozik, akár egészen betüremkedhet az ugyancsak meggyengült falú hüvelybe. Sok esetben a betegség tüneteit a menopauza kapcsán kezdik el érzékelni a nők, ugyanis a csökkenő ösztrogénszinttel együtt jár a hüvely izomzatának gyengülése, ami által a hólyag a hüvely falát még könnyebben benyomja – kellemetlen tüneteket, fájdalmat előidézve.

A hólyagsérvnek több sajátos tünetegyüttese lehet, de olyan esetekről is tudnak az orvosok, amelyeknél nem érzékeltek változást az érintettek az általános állapotukban. Az egyik elsődleges tünet az inkontinencia. Sokan arról panaszkodnak, hogy nem képesek a hólyagjukat teljesen kiüríteni. Ha a húgyhólyag a hüvely falát is benyomja, a betegeknek olyan érzésük lehet, mintha lenne valami a hüvelyben. Attól függően, hogy kinél milyen fokú a hólyagsérv, a tünetek erőssége is változhat. Súlyos esetekben műtéti beavatkozás javíthat a betegek mindennapjain, enyhe és közepes esetekben a legmodernebb gyógymód a lézeres inkontinenciakezelés.