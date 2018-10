Hólyagsérv: mi ez, és mit tehetek ellene?

Manapság sincs tele az internet ezzel a betegséggel, pedig több nőt érint, mint ahányan tudnak róla. A hólyagsérv olyan elváltozás, amelynek a meglétéről még az érintettek sem feltétlenül tudnak, mert hosszú ideig nagyon kevés tünettel bír, vagy a nők nem ismerik fel a tünetek mögött az elváltozást. Az egyik gyakori kiváltó oka a szülés, a nagy fizikai megpróbáltatásnak sok nyomot hagyó hatása van a testre. A hüvelyi szülés után például kialakulhat stressz inkontinencia, sőt a gátizmok is megnyúlhatnak, ennek következtében pedig húgyhólyagsérv is jelentkezhet – ami pedig inkontinenciához vezet. Az orvosok akkor diagnosztizálnak húgyhólyagsérvet, ha a hólyag és a hüvely közötti szövetek kitágulnak, a hólyag helye pedig a medencében megváltozik. Bizonyos esetekben a hólyag a meggyengült falú hüvelybe is betüremkedhet.

Gyengül az izomzat

Mivel a hólyagsérv tünetei sokáig nem jelentkeznek, vagy gyengék is lehetnek, többeknél a menopauza idején realizálódik az állapot, ekkor mennek el szakorvoshoz a nők. A menopauza során csökken az ösztrogénszint, gyengül a hüvely izomzata, így tudja a hólyag a szerv falát még könnyebben benyomni. Ilyenkor jelentkeznek az érezhető tünetek is, sőt fájdalom is megjelenhet.

A hólyagsérvnek több tünete lehet. Az egyik elsődleges tünet az inkontinencia. A másik jellegzetes tünet az, ha valaki a hólyagot nem tudja megfelelően kiüríteni. Vannak, akik olyan érzésről számolnak be, mintha lenne valami a hüvelyükben. Ez azért lehetséges, mert ilyenkor a húgyhólyag a hüvely falát is benyomja. A tünetek erőssége elsősorban attól függ, milyen fokú hólyagsérvről beszélünk. Gyakori, hogy ha állunk, erősödnek a tünetek, míg fekvés hatására csökkennek. Ha enyhe vagy közepes stádiumban van a sérv, a modern technika nagyon sokat segíthet a páciensen, az intimlézeres kezelések vagy a hüvelyi Lipogems kezelés ugyanis javítanak az állapoton. Ha nagyon súlyos sérvről van szó, van, hogy csak műtét segíthet. A megfelelő diagnózist persze mindig bízzuk szakemberre.

Hólyagsérv tünetei

Enyhébb esetekben kevés tünet, vagy nincs tünet

Közepes stádiumban

diszkomfortérzet erőkifejtés hatására köhögésnél, emelésnél

telítettségérzés a hüvelyben

nem sikerül teljesen kiüríteni a hólyagunkat

stressz inkontinencia

gyakori hólyagfertőzések

fájdalom szex közben

Súlyosabb esetekben a fentiek mellett

vizeletszivárgás

erős telítettségérzet a medencében

A szülés kapcsán kialakuló hólyagsérv minden korosztályt érinthet, vagyis azokat, akik hüvelyi úton szülnek. A medence szövetei, izmai megnyúlnak, károsodhatnak a szülés során. De nemcsak maga a szülés, hanem a terhesség is megviseli az izmokat.

