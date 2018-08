Hajápolás és az évszakok – mikor mire figyelj?

Minden évszakban más és más időjárási hatás éri a fejbőrt és a hajszálakat. A csapadék, a levegő páratartalma, a napfény és az UV-sugárzás, a köd vagy a hóesés, illetve a légkörben található szennyeződés és káros anyagok is befolyásolják a haj szerkezetét és minőségét. A komplex jellegű hajápolás megelőzést is jelent egyben, és magában foglalja a külső gondoskodást és a belső hajregenerálást is.

Akárcsak a bőrre, télen a száraz levegő és a fagypont alatti hőmérséklet a hat a legkedvezőtlenebbül a hajra. A mélyhidratálás ilyenkor hatványozottan fontos, és aki egyébként nem használ hajbalzsamot és hajpakolást, a téli hónapokban tegye meg. Érdemes invesztálni olyan termékekbe, amelyek koncentrált dózisú hidratáló tápanyagokat tartalmaznak, és segítenek vitalizálni a téli hónapokra megfáradt hajhagymákat is. A mosás során a kiszáradt és feszült fejbőrt ajánlott minimum 10 percig masszírozni, hogy intenzívebb legyen a véráramlás, ez vastagabb és egészségesebb hajszálakat eredményez. A zsíros pakolást vagy hajmaszkot főleg a haj végén alkalmazd, ahol jobban ki van téve az állandó súrlódásnak a nehéz sapkák és sálak miatt.

Az ősz az állatoknál a vedlés időszaka, és ehhez hasonlóan az emberek haja is ekkor kezd hullani, hogy az elöregedett és roncsolt hajszálak helyét újak és épek vegyék át. Akárcsak a szervezetnek, a hajnak is szüksége van ilyenkor antioxidánsokra, így emeld meg a C-vitamin-bevitelt, hogy nőjön a hajszálak ellenálló képessége. Az őszi hónapokban még azoknál is nő a korpásodás veszélye, akiknél addig nem fordult elő. Az F-vitamin kompenzálja a fejbőr fokozott hámlását, a folsav pedig az anyagcserében segít.

Nyáron a forró és száraz klíma mellett az ultraibolya-sugárzás okoz drasztikus károsodást a hajban. A levegőben felgyülemlett méreganyagok ellen több A-vitamint érdemes szedni, hogy kevésbé töredezzenek a hajvégek. A fülledt nyári hónapokban az izzadást ellensúlyozva a haj gyorsabban zsírosodik, a hajhagymák hamarabb begyulladnak. Ezt elkerülendő javasolt plusz-H-vitamint juttatni a szervezetbe. A nyaralás alatt a tengeri só és a strandok kemikáliás vize is árt a hajnak, így speciális zöld teás vagy aloé verás kondicionáló hajspray-t lehet bevetni a károsodás megelőzésére.

Tavasszal kezdődik a fejbőr és a hajhagymák természetes regenerálódása. Ehhez a folyamathoz minden belső támogatást megköszön a szervezet, a hajápolás ilyenkor elsősorban belsőleg történjen. A hajszálakat növesztő sejteknek keratinfehérje-pótlásra van szüksége, amit B6-vitaminból tudsz leghatékonyabban előteremteni. A keratinos sampon ilyenkor szintén jó választás. A tavaszi hónapokban próbáld a hajadat óvni a durva esőtől, mert annak összetétele felboríthatja a haj pH-egyensúlyát. Ne felejtsd el, hogy az egészséges haj alapja az egészséges fejbőr, ezért tavasszal is érdemes legalább egyszer szakember segítségével mélytisztítást és hámlasztást végezni a hajtüszőknél.