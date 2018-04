Gyorsabb gyógyulás, kevesebb fájdalom: csípőprotézis izomvágás nélkül     

Az egyik leggyakoribb mozgásszervi betegség a csípőízületi porckopás. A korlátozott mozgást előidéző állapot gyakran fájdalommal is jár. Először hosszabb pihenések után jelentkeznek a panaszok, később a fájdalom állandóvá válhat, és a mozgás is korlátok közé szorul. A csípőízületek ilyenkor akár csontig is kophatnak, ami elviselhetetlenné teszi az állapotot. Az előrehaladott porckopást műtéti úton lehet korrigálni. Az ortopéd szakorvosok dolga, hogy a beteg állapotát alaposan felmérve a megfelelő segítséget nyújtsák az érintetteknek. Kortól, egészségi állapottól is függ, kinek milyen típusú műtétet javasolnak a szakemberek.

Cikkünkben azt a speciális csípőprotézis-műtétet mutatjuk be, mellyel a páciensek akár másnap a saját lábukon, segítség nélkül képesek mozogni, és amely műtét nagyon sok olyan előnyt hordoz a beteg számára, melyről a mai napig még akár elképzelése sem lehetett. Az izomeltolásos, anatómiai, elülső feltárásos csípőprotézis-műtét megismeréséhez először is tisztáznunk kell, hogy az ez idáig hazánkban alkalmazott hagyományos csípőműtét neve a külső vagy oldalsó feltárásos csípőműtét. Az eltérés a két név között nem tűnik lényegesnek, de következményeiben és eljárásában óriási különbség rejlik. Az új eljárásában ugyanis nem történik semmilyen izom roncsolása. Egy új feltárási technikát alkalmazva – az Egyesült Államokban is alkalmazott különleges rendszerrel – félretolják az átvágás helyett az izmokat a műtés elvégzéséhez. Ami praktikusan azt jelenti, hogy a korszerű beavatkozás után a páciens akár már nyolc óra után feláll, sétál mindenfajta segítség nélkül, ami a hagyományos műtéti eljárásnál teljességgel elképzelhetetlen. A másik nagy előny a betegek számára a műtét utáni három hónapos rehabilitáció alatt jelentkezik, hiszen ily módon számukra a rehabilitációs időszak is majdnem teljes életminőséget jelent, szemben a hagyományos módszerben szinte újra járni és mozogni tanuló betegtársaihoz képest.

Külön kiemelendő előnye az új eljárásnak, hogy a hagyományos metódushoz képest elhanyagolható roncsolás során sokkal kisebb mértékű vérzés lép fel. Így sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy a páciensnek a műtétet követően vérkészítményt kellene kapnia.

Mindezen túl a legtöbbször alkalmazott feltárásokhoz képest rövidebb bőrmetszéssel jár az elülső feltárással végzett csípőprotézis. A heget általában a csípőízület elülső részénél ejtik az orvosok. „Bikini metszést” is kérhetnek azok a páciensek, akik szeretnék elrejteni a műtét nyomait.

Mivel a betegek számára sokkal kevésbé megterhelő az izomátvágás nélkül végzett csípőprotézis-beültetés, egyre több helyen hódít a módszer. Sőt, helyesebben mondva reneszánszát éli a technika, mivel az első ilyen beavatkozást 1947-ben hajtották végre. Ugyan a módszer sokáig háttérbe szorult, az elmúlt évtizedben ismét előtérbe került, mert sokkal kedvezőbb a betegeknek.