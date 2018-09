Szerinted mitől leszel jó szülő? Dilemmák a gyereknevelésben

Ahhoz, hogy gyerekünk sikeres, boldog és kiegyensúlyozott felnőtté váljon, biztonságot és szilárd alapokat kell nyújtanunk számára. A biztonság a pszichés és lelki tényezőkön túl az anyagi alapok megteremtését is jelenti, amellyel – ha időben gondolsz rá – nemcsak a gyereked, hanem az egész család életét megkönnyítheted.

Gyereked jövője a te döntéseiden is múlik

Ha gyerekünket egészségtudatos étkezésre neveljük, a mozgást az élete részévé tesszük és kreativitását, kíváncsiságát azzal támogatjuk, hogy igyekszünk minél többet megmutatni neki a világból, akkor nagyon jó úton járunk. Ha folyamatosan új tapasztalatok szerzésére ösztönözzük, és nyitottá tesszük a világra, annak részünkről nemcsak lelki és pszichés, hanem anyagi vonzata is van.

Már az első években meghozott döntéseken is sok minden múlhat, amikor szülőként talán még te is gyakorlod a következetességet: ha egyszer valamire nemet mondtál – például a második cukros üdítőre vagy a késői tévézésre –, azt legközelebb is meg kell tenned, hogy hiteles maradj a gyereked szemében. Ennek következménye az, hogy a későbbiekben szükség esetén jó eséllyel hallgatja majd meg a tanácsodat, és őszintén tudtok beszélgetni egymással, ami a jó szülő-gyerek kapcsolat alapja. Nem mindegy az sem, hogy az internetet mennyire és milyen formában engeded be az életébe, mivel a mai gyerekeket már nem lehet, és nem is kell elszigetelni a virtuális valóságtól, azonban egy határt érdemes meghúznod.

Sok múlik azon is, hogy milyen példát mutatsz neki, milyen mintákat sajátít el, és azokat hogyan alkalmazza majd a saját közegében. Tehát szülőként a döntéseid, a viselkedésed nagyban befolyásolják a gyereked személyiségének fejlődését. A szociális kapcsolatok, az, hogy jár-e valamilyen kreatív szakkörbe, sportol-e vagy éppen zongorázni tanul, szintén tovább formálja a személyiségét. Ahhoz, hogy később el tudja dönteni, mi érdekli igazán, neked mint szülőnek feladatod megmutatni, mennyire színes a világ, és mennyi mindenből választhat.

A szerető, biztonságot adó családi háttér erős védőhálót jelent a gyerekek számára, egy jól megválasztott megtakarítással kombinált gyermekekre szabott biztosítás pedig tökéletes kiindulópont lehet a jövőjéhez, taníttatásához, leendő otthonához, álmaihoz. Az általános iskolai, középiskolai kiadások, a különórák, a sportszakkörök, nyaranta a táborok, a különböző hobbik, később az egyetem és a külföldi tanulmányok mind jelentős kiadások. Éppen ezért gondolkodj előre, mert akár úgy is biztosíthatod gyereked jövőjét, hogy az évek alatt a te pénztárcádat sem terheli meg a takarékoskodás.

Hogyan szeretnéd útnak indítani a gyerekedet?

Ha a gyereked szilárd alapokon nyugvó morális értékrendet kap útravalónak, és megtanítod arra, hogy embertársaihoz segítőkészen álljon, miközben az önérvényesítés formáit is elsajátíthatja, biztos, hogy megkönnyíted az életét, és önállóan is képes lesz a felelős döntésekre.

Szülőként természetes, hogy minden tőlünk telhetőt meg szeretnénk adni a gyerekünknek, de nincs rosszabb érzés, mint nemet mondani az álmaira, csak mert éppen vékonyodik a pénztárcánk. Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyereked a világra jön, a kiadások az életkorral együtt nőnek, azonban, ha felelősen döntesz, és nem hagyod az utolsó pillanatra a pénzügyek tervezését, évek múlva nem kell majd visszautasítanod a kéréseket.

Nem mindegy, hogy milyen óvodába jár, tanul-e idegen nyelvet már óvodásként, vagy meghagyod ezt az időszakot tisztán a játék számára. Az iskolakezdés előtt is döntési helyzetbe kerülsz, ha évvesztes a gyereked, mert neked kell mérlegelned, hogy melyik életévében kezdje el a hosszú évekig tartó tanulást.

Akár külföldi, akár magyar felsőoktatási intézményt választ, a szűkös létszámkerettel és magasabb bekerülési pontszámmal induló állami képzéseket leszámítva még a legolcsóbb önköltséges főiskola is komoly kiadást jelent. A tandíjon túl tankönyvek, könyvek és egyéb holmik is szükségesek, emellett lakni, közlekedni és enni is kell, így a teljes költség biztos, hogy több millióra rúg, mire a gyermek megszerzi a diplomát. Ha nem szeretnéd, hogy a gyereked a nagybetűs életet a diákévei alatt felvett hitellel kezdje, és nyugodt tanulási körülményeket akarsz biztosítani számára – amit a diákévek alatt végzett munka nem feltétlen tesz lehetővé -, akkor érdemes az előtakarékosságot választanod. Ha már most előre gondolkodsz és megtakarítással kombinált biztosítási lehetőséget választasz, mire pályaválasztásra kerül a sor, csak rajta fog múlni, hogy a gyereked hol szeretne tanulni. Egy jó főiskola, egyetem pedig megalapozhatja az egész karrierjét.

A családi nyaralások, később a barátokkal történő utazások során sok olyan élménnyel gazdagodhat, amelyek során különböző kultúrákat ismer meg és igazi kozmopolita módjára gondolkozhat. A te választásod határozza meg a gyereked első külföldi élményeit és szerepet játszik abban, hogy később miként viszonyul más kultúrákhoz. Rajtad múlik, hogy megismerteted-e vele Magyarország tájait is, vagy csak a határon túli világra összpontosítasz a nevelése során.

A párnahuzatban pénzt gyűjteni már idejét múlt és cseppet sem biztonságos, bankba tenni pedig nem feltétlen éri meg. Azonban ha megtakarítással kombinált biztosítási lehetőséget választasz, a pénzedért cserébe a szerződés tartama alatt olyan szolgáltatásokat is kaphatsz, amik megkönnyíthetik az egész család életét.

Készülj fel a meglepetésekre is!

Természetesen nem láthatsz mindent előre, mert az élet mindig hozhat olyan fordulatot, aminek szépsége éppen annak váratlanságában áll. Persze, nem minden váratlan helyzet örömteli, de egy betegség vagy baleset esetén a család támogatása és egy jól megválasztott biztosítás sokat segíthet.

Minden szülő egészségesnek szeretné tudni a gyerekét, és ha beteg, a lehető legjobb ellátást szeretné biztosítani számára, melynek bizonyos helyzetekben pénzügyi következményei is lehetnek. Az NN Életkapu programja azért jobb megoldás egy más típusú megtakarításnál, mert különböző kockázatokra fedezetet nyújtó biztosítási csomagokat is választhatunk a megtakarítás mellé. Választható például gyermek baleset-biztosítási csomag és kiegészítő egészségbiztosítás, melyek égési sérülés, csonttörés, balesetből eredő kórházi ellátás, kisebb és nagyobb betegség esetén is téríthetnek.

Egy megfelelően összeállított életbiztosítási csomag a gyerekeknél gyakran előforduló mandulaműtét, tüdőgyulladás és bárányhimlő, valamint a súlyosabb balesetek után is támaszt nyújthat, illetve amikor egy fejsérülés vagy a cukorbetegség nehezítik meg az egész család mindennapjait. Emellett a gyermek asszisztencia szolgáltatás 24 órás orvosi call center keretén belül bármikor felhívhatunk egy orvost, ha tanácstalanok vagyunk, megijedtünk vagy segítségre van szükségünk.

Mit tehetsz szülőként, hogy gyerekednek boldog gyerekkora és sikeres élete lehessen?

Ugyan minden élethelyzetre lehetetlen és talán nem is kell felkészülnünk, de ha szülőként rugalmasak vagyunk, és mindig igyekszünk alkalmazkodni a folyton változó világhoz, akkor nemcsak példát mutathatunk, hanem gyerekünk jövőjét is szilárd alapokra helyezhetjük.

A rugalmasság és az életkörülményekhez való alkalmazkodás az élet minden területén fontos, így egy jó életbiztosításnak is rugalmasnak, testre szabhatónak kell lennie. Az NN Életkapu programján belül a befektetési egységekhez kötött életbiztosításon túl a kiegészítő biztosításokat te állíthatod össze, és 10-25 éves tartamra kötheted attól függően, hogy a gyerek tanulmányait szeretnéd belőle finanszírozni, vagy később leendő otthonának megteremtéséhez akarsz segítséget nyújtani, esetleg az összeggel az álmai megvalósítását támogatnád.

Egy jól megválasztott életbiztosításra a tervezhető és az előre nem várt események során is biztonsággal támaszkodhatsz: védelmet, nyugalmat, valamint biztos alapokat adhatsz a gyereked számára kiskorától kezdve, hogy a nagybetűs élet kapuján magabiztos és kiegyensúlyozott felnőttként léphessen be.

A cikk megjelenését az NN Biztosító, a gyermekek számára köthető NN Életkapu program megtakarítási lehetőség nyújtója támogatta.