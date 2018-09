Ezt érdemes tudni a cukorbetegségről

Az egészségtelen életmódból számos betegség következhet, köztük az egyik legtöbb embert fenyegető 2-es ítpusú cukorbetegség is. Nemcsak Magyarországon nő a diabéteszesek száma, hanem az egész világon egyre több embernél diagnosztizálják a cukorbajt. A betegség kialakulása viszonylag hosszú időbe telik, évekig, évtizedeik is lappanghat. A hajlamért ugyan lehet a genetikát okolni, de a személyes felelősség is nagyon nagy: a mozgásszegény életmód, a túlsúly, a helytelen táplálkozási szokások mind hozzájárulhatnak a prediabétesz kialakulásához, az pedig, ha nem változtatunk az életmódunkon, egyenes út a cukorbetegséghez. Mivel a prediabétesznek nincsenek jellegzetes tünetei, nem könnyű felismerni a megemelkedett vércukor szint hozta testi elváltozásokat. Ezért is fontos, hogy amellett, hogy figyelünk az életmódunkra, rendszeresen részt vegyünk szűréseken.

A cukorbetegségnek két fajtája van, azok között pedig nagy a különbség. A legtöbbeket érintő, gyakrabban emlegetett, és a köztudatban is elterjedtebb változata a 2-es típusú diabétesz, amely elsősorban a felnőtteknél jelentkezik. A betegség évek alatt alakul ki, és sokszor csak olyankor derül fény arra, hogy valakinek magas a vércukorszintje, amikor szövődményekkel fordul orvoshoz. A kettes típusú cukorbetegek szervezetéből folyamatosan csökken az inzulin, és nem jut el a megfelelő mennyiségű vércukor a sejtekbe. Az 1-es típusú, ritkább betegség inkább gyerekeknél jelentkezik. A szakértők szerint esetükben a szervezet önmaga ellen fordul és elpusztítja az inzulintermelő sejteket. Hirtelen alakul ki és konkrét tünetekkel jelentkezik: rosszulléttel, ájulással, hányással jelzi a szervezet az inzulin hiányát, de az állandó szomjúságérzet, levertség és a gyors fogyás is jel lehet.

Az inzulin segít a vérben szállított cukornak a sejtekbe jutni. A sejtek a cukrot energiaforrásként használják. Inzulin hiányában viszont a sejtek nem tudják onnan felvenni a cukrot, így a vércukorszint állandóan magas lesz. Akkor sem tudják a sejtek megfelelően felvenni a cukrot, ha az inzulinra rezisztensek. A cukorbetegség okozhat szív- és érrendszeri betegségeket, bőrbetegségeket, látás- és hallászavarokat, veseelégtelenséget, és olyan keringési zavarokat is, amelyek végső esetben akár végtag amputációhoz is vezethetnek. Az 1-es típusú diabétesz megelőzése érdekében sajnos nem sokat tehetünk. A 2-es típusúnál azonban megelőzhető, sőt akár vissza is fordítható a folyamat, ha időben felismerik az orvosok a betegséget.

A cukorbetegséget megelőző állapot, a prediabétesz személyre szabott diétával kordában tartható. Csökkenteni kell a szénhidrát- és cukorbevitelt, a túlsúlytól szabadulni kell. Az életmódváltás alapvető ilyenkor, hosszútávra szól. Aki túlsúlyos, annak fogynia kell. A diéta ilyenkor nem elsősorban drasztikus megvonásról szól, hanem olyan táplálkozási szokások beállításáról, amelyek segítik a szervezetet a normál működésben.