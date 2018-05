Ezért ne egyél túl sok sót

Ki ne emlékezne a mesére, amiben a legkisebb lány bűne az volt, hogy azt mondta az apjának, a királynak, hogy annyira szereti őt, mint a sót. A történetből nemcsak azt tanulhattuk meg, hogy a királyok is tévedhetnek, hanem hogy bizony só nélkül nem élet az élet – legyen szó kulináris élvezetekről vagy akár az egészségünkről. Ám ahogyan a legtöbb olyan dolog esetében, ami élvezetet okoz, a sónál is mindenképpen fontos a mértéktartás. De nézzük először, miért is kívánjuk annyira. A só nélkülözhetetlen a szervezetnek, mert hozzájárul az idegi impulzusok működéséhez, és a testnedveket, a folyadékháztartást szabályozza. Az ajánlott napi mennyiség a sóból maximum 5-6 g. Ennél többet nem javasolnak a szakemberek, mert a túl sok só többek között hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához, hosszú távon pedig akár stroke-hoz, szívinfarktushoz és veseelégtelenséghez is vezethet.

A túl sok só fogyasztásának egyik lehetséges hozadéka a magas vérnyomás, amiről akkor beszélünk, ha a vérnyomás tartósan több mint 140/90 Hgmm. A betegséget nemcsak a kellemetlen tünetei miatt kell kezelni, hanem azért is fontos szabályozni a vérnyomást, hogy elkerüljük a lehetséges szövődményeket. Minden esetben a kezelőorvos dönt arról, hogy milyen terápiát javasol a betegnek, az életmódváltás azonban elengedhetetlen azok számára, akik meg akarják őrizni az egészségüket. A rendszeres testmozgás, túlsúly, elhízás esetén a fogyás, valamint a dietetikus által előírt diéta és a megfelelő stresszkezelés sokat segíthetnek a helyzeten, amellett, hogy a sófogyasztást mérsékeljük.

A hétköznapok során bevitt sómennyiséget a legtöbben nem tudják felügyelni, hiszen szinte lehetetlen követni a készen, félkészen vásárolt ételek miatt, hogy miben mennyi só van. Ezért is lehetséges, hogy nagyon könnyű túllépni az ajánlott napi mennyiséget. Ám arra jobbára mindenki tud figyelni, hogy általa főzött, sütött ételeket ne sózza túl, arról nem is beszélve, hogy az utólagos sózást mindenkinek érdemes elfelejtenie, akinek problémája van a vérnyomásával. A magas sótartalmú étrendről nem egyszerű leszokni, mivel a szervezet hamar hozzászokik a sok sóhoz, ezért egyik napról a másikra nem érdemes teljes megvonással élni, a legtöbbször az a célravezető, ha fokozatosan szoktatjuk le a testünket a túlzott sómennyiségről.