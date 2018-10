Állandóan viszket a bőröd? – Ételek és az alváshiány is okozhat irritációt

Életmódunk emésztésünkre, alvási ciklusunkra és bőrünkre is hatással van. Ha nem működik megfelelően a szervezeted, a viszkető, kipirosodó bőr azonnal jelezni fogja, hogy ideje változtatnod.

Ételallergia

A bőröd akkor is viszkethet, ha bizonyos ételekre, hatóanyagokra vagy allergiás. Előfordulhat, hogy a szervezeted nem tud bizonyos összetevőket feldolgozni, amik intoleranciát válthatnak ki: az ételallergia számos formában megnyilvánulhat, a hasmenéstől kezdve a bőrkiütésen át a viszkető bőrig. Ha folyton vakarózol és ételallergiára gyanakszol, kezdj el étkezési naplót írni, amiben vezeted, hogy mit ettél és ittál aznap, valamint azt is, hogy milyen volt az emésztésed. A csípős, fűszeres ételek gyakran okoznak allergiát, de a mosatlan saláta is lehet a bőrviszketés kiváltója.

Rossz emésztés

Ha túl sok mesterséges adalékanyagot viszel be a szervezetedbe, vagyis sokszor eszel zacskós levest, ízfokozókkal teli félkész ételeket, üdítőket, valamint színes, szagos édességeket, az emésztőrendszeredben felhalmozódhatnak a méreganyagok. Szinte biztos lehetsz benne, hogy ha az emésztésed nincs rendben, akkor a bőröd azonnal jelezni fog kiütések, vagy viszketés formájában. Azért, hogy megszüntesd a kellemetlen tüneteket, figyelj oda az étkezésedre, egyél friss zöldségeket, gyümölcsöket és rostot, kerüld a mesterséges ételeket, valamint ne feledkezz meg az elegendő folyadékról sem. A bőrirritáció nem szűnik meg 1-2 nap alatt, így amíg az emésztésed újra helyreáll, adj enyhülést az irritált bőrnek: használj hűsítő gélt, ami megszünteti a viszkető érzést, és segít hidratálni is.

Alváshiány

Az emésztés mellett a bőrproblémák gyakori oka az alváshiány. Ugyanúgy, ahogy emésztőrendszerünk is jelzi a bőrön keresztül, ha nem táplálkozunk megfelelően, a kevés alvás sem marad büntetlenül. A feszültség, az ingerlékenység és a szem alatti karikák mellett gyakran fakó, száraz és viszkető bőr hívja fel a figyelmet arra, hogy életmódunk nem szolgálja az egészségünket. A viszkető, kipattogzott bőrre jó megoldás lehet a kamillavirág, vagy olyan gél, ami nyugtatja, hidratálja az irritált bőrt. Azért, hogy visszanyerd az egyensúlyt, fordíts elegendő időt az alvásra, alakíts ki alvás előtti rituálékat, amik megkönnyítik az ellazulást. Fontos, hogy alvás előtt 3 órával már ne egyél, és az alkoholos italokat, valamint a dohányzást is felejtsd el, ha szép bőrt szeretnél és jót szeretnél aludni.