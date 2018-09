Életmód tanácsok cukorbetegeknek

A cukorbetegségnek két fajtája van. A köztudatban diabéteszként emlegetett, gyakoribb változata a 2-es típusú diabétesz, amely elsősorban a felnőtteknél jelentkezik. Jellemzője, hogy évek alatt alakul ki és a legtöbbször csak akkor derül ki, hogy valakinek magas a vércukor szintje, amikor szövődményekkel fordul orvoshoz. A betegséget a prediabétesz nevű állapot előzi meg, amelynek során – ha nem változtatunk életmódot – a szervezetből folyamatosan csökken az inzulin és nem jut elég cukor a sejtekbe. Az egyes típusú diabétesz kapcsán más a helyzet. Ez elsősorban gyerekeknél vagy fiatal felnőtteknél jelentkezik, az orvosok úgy magyarázzák a kialakulását, hogy a test maga ellen fordulva elpusztítja az inzulintermelő sejteket, ezáltal pedig megszűnik a sejtek vércukor ellátása, vagyis az energia ellátásuk.

Ellentétben a 2-es típusú cukorbetegséggel, itt hirtelen alakul ki a diabétesz és konkrét tünetekkel jelentkezik. A gyakori szomjúságérzet, hirtelen fogyás, ájulás, rosszullét mind intő jel lehet. Az 1-es típusú diabétesz megelőzéséért a tudomány mai állása szerint sajnos nem sokat tehetünk. A 2-es típusú betegség elvileg megelőzhető, prediabétesz esetén pedig visszafordítható a folyamat, ha időben megtörténik az életmódváltás.

Az életmódváltás kapcsán, a prediabétesznél a cukorbetegség megelőzése a cél. De nemcsak a prediabéteszeseknek van szükségük arra, megreformálják az életvitelüket, hanem a diabétesszel küzdőknek is. Ők a diétával, a rendszeres testmozgással a vércukorszintjüket tarthatják karban, ezáltal pedig megakadályozhatják a komolyabbnál komolyabb szövődmények kialakulását. Ahhoz, hogy folyamatosan kontroll alatt legyen a vércukor, elengedhetetlen a rendszeres mérés, a szakorvosok azt javasolják, hogy naponta többször is érdemes, sőt meg kell mérni a cukorszintet. Mivel egyáltalán nem mindegy, milyen táplálékkal terhelik a szervezetüket a diabéteszesek, szerencsés, ha megismerik, megtanulják az élelmiszerek tápanyag tartalmát és figyelik, miket vittek be a nap folyamán. A dietetikusok is számtalan hasznos tanáccsal láthatják el a cukorbetegeket. Mindenkinek olyan egyéni étrendet kell kialakítani, amely hozzásegít a vércukorszint alacsonyan tartásához.

Mozgással

A mozgás nélkülözhetetlen a cukorbetegeknek, hiszen amellett, hogy a sportolás csökkenti adott időben a vércukor szintet, hosszú távon is nagyban hozzájárul a szervezet egészségéhez. Javítja a vérkeringést, az izmok állapotát és jó általános közérzetet biztosít. A túlsúly leküzdése fontos feladat azok számára, akik diabéteszesek, a mozgás ebben is a segítségükre lehet.

