Életmód tanácsok 50 felett – erre figyelj

Vannak, akik egészségtudatos családba születnek és az egészséges életmód a mindennapjaik része, míg mások ezt az életkor előrehaladtával építik be az életükbe. Erre a területre végképp igaz a mondás, hogy jobb későn, mint soha, vagyis soha sincsen túl késő tenni önmagunkért, a testi és lelki jólétünkért. Az viszont ugyancsak elvitathatatlan, hogy a prevenció, a megelőzés alapozza meg a gondtalan senior éveket, így azok, akik egész életüket az egészség szellemében töltötték, javarészt nagy előnyökre tehettek szert. Ám mivel az is igaz, hogy a hosszú utak is az első lépéssel kezdődnek, azzal is nagyon sokat tehetünk, ha ma kezdjük el a változtatásokat.

A mozgás fontosságára nem lehet elégszer felhívni az ember figyelmét. Minden korosztálynak sokat adhat a sport az egészségmegőrzés kapcsán, ám azoknak, akik már túl vannak az ötödik X-en, jó, ha tudják, hogy a mozgás több dologban is mennyire hasznos. Az általános fittség és jó állóképesség megteremtése és megtartása mellett a sport az öregedési folyamatokat is lassítja, a lelket pedig feltölti. Az egyetlen dolog, amire esetükben vigyázni kell, az a túlterhelés. Kezdőknél a fokozatosság elvét alkalmazva lehet elérni a várt célt, míg a gyakorló sportolók számára is óhatatlan az elővigyázatosság. Egyes izmok, ízületek túlzott megterhelése rosszul is elsülhet, kényszerpihenőket kikövetelve, ez pedig hosszú távon akár a lelkesedés elvesztésével is járhat, mivel az idősebbeknél már lassabb a regeneráció is. Az úszás például tökéletes arra, hogy alaposan átmozgasson, ám mégis kíméletes. Mindenkinek meg találni azt a sportot, amit örömmel végez, és ami a teste javát szolgálja.

A sport mellett a megfelelő táplálkozás is meghatározó az egészség megtartása szempontjából. Egy jó étrend csodákra képes, ennek összeállítását akár szakembertől is kérhetjük, aki a körülményeinkhez, az igényeinkhez és az állapotunkhoz mérten olyan ételek fogyasztását javasolja, amelyek a szervezetünk érdekeit szolgálják. Abban a szakértők is egyetértenek, hogy a manapság elérhető ételek tápértéke nem feltétlenül biztosítja a megfelelő tápanyag szükséglelet, ezért érdemes az olyan vitaminokat, ásványi anyagokat pótolni, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a szervezet egészséges működéséhez.

Ugyan nem korosztályfüggő, ám az idősebbek hajlamosabbak talán arra, hogy önmagukat és a saját igényeiket háttérbe szorítsák a család többi tagjának érdekében. Ez lehet, hogy sokak számára erény, és van is szép oldala az önzetlenségnek, ám ha hosszú távon ők maguk nem töltekeznek fel, nem tudnak majd miből adni. Az énidő mindenkinek jár, legyen szó egy kellemes moziról, az esti olvasgatásokról vagy a hétvégi kirándulásokról. A lényeg, hogy az ember azt tegye, ami a saját feltöltődését szolgálja.