Egyszerű, gyors finomságok gyereknapra

Ahhoz, hogy valóban emlékezetessé tegyék a kicsik számára a gyereknapot, valami izgalmasat is fel kell mutatniuk a szülőknek. Ahogyan a mondás is tartja, a férfiak lelkéhez a gyomrukon keresztül (is) vezet az út, ugyanez igaz a gyerekekre is. A finom ételekkel könnyen levehetjük őket a lábukról, főleg úgy, ha megfelelően tálaljuk őket. Olyan egyszerű, gyorsan elkészíthető finomságokat hoztunk, amelyeket egészen biztosan szívesen megesznek a gyerekek is – nem csak gyereknapon.

Mókás szendvicsek

A hozzávalókat valójában te magad határozhatod meg, vagy legalábbis azok, akik megeszik. A lényeg az, hogy ne hétköznapi szendvicseket tolj a gyerekek orr alá, hanem egy kis energiabefektetéssel kreatívkodj: ha arcot formálsz, a szemek lehetnek tojáskarikákból vagy uborkából, a száj paprikából vagy paradicsomból – ahogyan az orrot is kivitelezheted azokból. Az olívabogyó is tökéletes díszítőelem karikára vágva, csak ne várd el, hogy megegyék a gyerekek, ha nem szeretik. A felvágottból – ami lehetőleg jó minőségű legyen – formázhatsz számtalan alakzatot, ahogyan a szeletelt sajt is alkalmas arra, hogy megadd vele egy szendvics „alaphangulatát”. Füleknek is tökéletesek, ha éppen egérré varázsolod a szendvicseket.

Egészséges édességek

Mi mást imádnának a gyerekek, mint az édességeket! Ezért nincs nagy esélyed arra, hogy ezt a fogást kihagyd, hacsak nem tudatosan teszel így. De az is jó megoldás lehet, ha gyümölcsökből álmodod meg az édes ételeket. Az olvasztott csokiba mártott banán hurkapálcára húzva izgalmas finomság, de a vegyes gyümölcsös pudingnak sem sok gyerek tud ellenállni. A jégkrémekbe is rejthetsz gyümölcsöket, vagy olyan játékos feladatokkal is feldobhatod a napot, ahol a verseny része az egészséges finomságok elfogyasztása.