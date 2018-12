Egy kis odafigyeléssel elkerülhető: megfázás, influenza (x)

Kevesebb mozgás, kevesebb friss gyümölcs, kevesebb napfény – mindezek ellen persze tudatos felkészüléssel tehetünk is, de a borongósabb, rohanósabb őszi–téli napokon nem mindig van kedvünk, lelkierőnk az edzőterem felé venni az irányt, vagy akár csak lesétálni azt a bizonyos két buszmegállónyit zamatos, napérlelte gyümölcsre vadászni. Ilyenkor a leghatékonyabb „pótcselekvéseket” érdemes bevetni: nemcsak vitaminok, hanem ásványi anyagok és nyomelemek folyamatos bevitelével, pótlásával feltölteni szervezetünk raktárkészleteit.

A megfázás- és influenzaszezon még előttünk áll, de már most is számos vírus lesi készenlétben, hogy a kicsit is felkészületlenebb immunrendszert kihasználva támadhasson.

Különösen fontos ilyenkor, hogy az unalomig ismert alapvető óvintézkedéseket magától értetődő módon próbáljuk betartani és betartatni a gyerekekkel is: gyakori kézmosás, zsebkendőbe köhögés-tüsszentés (ha már mások annyian nem teszik meg…), tömegközlekedési eszközökön, közös használatú tárgyaknál – ajtókilincsek, fogódzkodók, billentyűzet, egér, óvodai játékok stb. – a körültekintő érintés vagy annak lehetőség szerinti elkerülése, a tárgyak gyakori fertőtlenítése. Fontos a rendszeres és változatos táplálkozás és a friss levegőn, szabadban töltött idő réteges, megfelelő öltözékben. Mindezek mellett nem árt némi biztonsági rásegítés, hogy elkerüljenek a szezonális betegségek: a sokaknál ilyentájt menetrendszerű megfázás, influenza.

A jó öreg C-vitamin önmagában is nagyszerű segítség, érdemes a reggeli készülődés természetes mozzanatává tenni a bevitelét: akár természetes formáiban – amilyenek a citrusok, a csipkebogyó, a savanyú káposzta – vagy megbízható vitaminkészítmény segítségével. Gyakran halljuk, hogy „már az első tünetek megjelenésekor” alkalmazzuk ezt vagy azt a gyógyszert: nos, ez többszörösen igaz lehet a C-vitamin átmeneti, nagyobb dózisú bevitelére. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a C-vitamint az emberi szervezet nem képes saját maga előállítani, mindenképpen pótolni kell, mert számos alapvető élettani folyamatban kulcsszerepe van, így az immunrendszer megfelelő működését is jótékonyan befolyásolja.



A D-vitamin az egyetlen, amit az emberi szervezet maga is képes termelni, ehhez viszont napi legalább 15 percnyi napfény szükséges számára. Ez az őszi–téli időszakban gyakran nem adatik meg, különösen a városi, szmogba burkolt környezetben élők számára. Ilyenkor szükség lehet a pótlására, életkortól függetlenül.

Sokan úgy gondolják, hogy azokat a mikromennyiségeket, amikre az ásványi anyagokból, nyomelemekből a szervezetnek folyamatosan szüksége van, biztosan pótoljuk a megfelelő táplálkozással. Sajnos ez sem feltétlenül igaz: a cink felszívódását például akadályozzák a kukoricában, hüvelyesekben, olajos magvakban lévő fitátok, de azzal is cinkhiányt kockáztatunk, ha nem fogyasztunk elegendő vörös húst. Pedig ha kevés cink van a szervezetben, csökken a szervezet ellenálló képessége a kórokozókkal szemben, és fordítva: megfelelő mennyiségű cink jelenléte támogatja az immunrendszer megfelelő működését.

A fent felsorolt alapvető „biztonsági” intézkedések betartásával valószínűleg a legkisebb esélyt hagyjuk a vírusok sikeres támadásához, de biztos tipp nem létezik.

